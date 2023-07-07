В Госдепе заявили, что США не вели тайных переговоров с Россией, - Reuters

Администрация Джо Байдена не санкционировала и не поддерживала тайные встречи, которые бывшие чиновники национальной безопасности США проводили с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам источника, в Белом доме не поддерживали встречи, которые якобы проводились бывшими американскими чиновниками с представителями РФ по миру в Украине.

"Администрация Байдена не санкционировала эти дискуссии. И как мы неоднократно говорили, ничего об Украине без Украины", - сказал спикер Госдепа.

Он также отметил, что США будут и дальше предоставлять оружие ВСУ, чтобы украинцы "могли вести переговоры с позиции силы, когда сочтут, что время пришло".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что группа бывших высокопоставленных чиновников по нацбезопасности США провела тайные переговоры с близкими Кремлю известными россиянами и главой МИД России Сергеем Лавровым. Эти разговоры якобы проводились с целью создания основы для будущих переговоров о прекращении войны РФ против Украины.

Переговоры Украины и России

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский принял решение, одобренное Советом национальной безопасности и обороны, запрещающее любые переговоры с российским диктатором, Владимиром Путиным.

Секретарь СНБО, Алексей Данилов, подчеркивал, что двери для диалога с Россией в это время закрыты. Он напомнил о простых условиях, которые Украина ставит для завершения конфликта.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что разговоры о необходимости переговоров Украины и России инфантильны, поскольку в этой войне может быть только один победитель и побежден.

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