В Госдепе США высказались по инициативе Украины об участии РФ во втором саммите мира

Американский чиновник ответил на вопрос журналистов, поощряли ли "официальные лица США" украинского президента Владимира Зеленского во время его визита в Штаты о потенциальном втором мирном саммите с приглашением на него России

"Это то, что мы с ними обсуждали. Но, как мы уже говорили ранее, любые решения по дипломатическим переговорам - это решение, которое должно принимать Украина, а не Соединенные Штаты, не любая другая страна, не являющаяся стороной". конфликта", - сказал представитель Госдепа.

Он добавил, что Украина, являющаяся жертвой широкомасштабной военной агрессии со стороны РФ "сама решает, когда, как и в какой форме начать дипломатические переговоры".

По словам Миллера, власти США как партнер Украины и оказыватель помощи "поддержим их, если они выберут этот путь".

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