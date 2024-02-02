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В Госдепе США отреагировали на заявления Путина о "демилитаризованной зоне" в Украине

Вашингтон, Пятница 02 февраля 2024 09:59
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В Госдепе США отреагировали на заявления Путина о "демилитаризованной зоне" в Украине Фото: спикер Госдепа США Мэтью Миллер (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин не изменил своих целей касательно Украины. Если Путин хочет "демилитаризации", то нужно начать с тех частей Украины, где находятся российские войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Госдепа США Мэтью Миллера во время брифинга.

Миллер прокомментировал заявление российского диктатора о якобы плане создания "демилитаризованной зоны" между РФ и Украиной.

"Мне трудно понять, как будет создана демилитаризованная зона между Россией и Украиной, когда российские войска сейчас находятся в Украине", - сказал он.

Спикер Госдепа подчеркнул, что трудно иметь демилитаризованную зону, когда российские войска продолжают действовать на украинской стороне границы. Он добавил, что Путин не раз ясно давал понять, что он не изменил своих целей завоевать и покорить Украину.

"Поэтому я думаю, что если РФ действительно заинтересована в демилитаризованной зоне, она могла бы начать с демилитаризации тех частей Украины, где сейчас находятся российские войска", - подчеркнул Миллер.

Что заявил Путин

Напомним, 31 января российский диктатор Владимир Путин заявил о желании "подвинуть линию боестолкновения" и создать так называемую "демилитаризованную зону", чтобы оградить РФ от украинских ударов.

Институт изучения войны (ISW) отметил, что объявленная Путиным цель продвинуть линию фронта размыта и фактически недостижима, пока Украина способна вести боевые действия.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко оценил заявление российского диктатора. По его мнению, Путин, вероятно, пытается найти оправдание продолжению войны против Украины.

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