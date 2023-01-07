В Госдепе прокомментировали призывы России к "перемирию" на Рождество: Путин мог иметь "скрытый мотив"

"Вы слышали, как я вчера сказал, что мы рассматриваем призыв Путина к "перемирию" не что иное, как цинизм. Думаю, эта оценка подтвердилась, учитывая то, что мы видели в течение дня сегодня (6 января, - ред.)", - отметил спикер.

Прайс напомнил, что РФ и раньше прибегала к циничным призывам к так называемому гуманитарному прекращению огня, в частности в Мариуполе, и немедленно сама их нарушала.

По его словам, российский диктатор мог иметь "скрытый мотив", делая заявления о "перемирии" на Рождество.

"Мы обеспокоены тем, что Москва будет стремиться использовать любую потенциальную паузу в боевых действиях для перевооружения, перегруппировки и, наконец, для повторного нападения", - добавил представитель Госдепа.