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Госдеп США осудил Иран за удар по иракскому городу Эрбиль

Фото: Госдеп США осудил удар Ирана по иракскому городу Эрбиль (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты осудили нападение иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на иракский город Эрбиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

"Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшние нападения Ирана в Эрбиле и выражают соболезнования семьям погибших. Мы выступаем против безрассудных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность Ирака", - говорится в сообщении Госдепа.

В сообщении также говорится, что США поддерживают усилия правительства Ирака и регионального правительства Курдистана по удовлетворению стремлений иракского народа.

Удар Ирана по иракскому городу Эрбиль

Напомним, что вчера поздно вечером, 15 января, Корпус стражей исламской революции Ирана нанес серию ударов по городу Эрбиль, который является столицей региона Курдистан в Ираке. Отмечается, что удары были нанесены по восьми объектам недалеко от консульства США. Вскоре аэропорт Эрбиля прекратил работу после "очень жестокой бомбардировки". В результате обстрела города Эрбиль погибли не менее четырех человек.

Позже стало известно, что во время атаки Ирана на город Эрбиль в Ираке погиб курдский бизнесмен Пешрав Дзейи и несколько членов его семьи. Он владел несколькими крупными компаниями, среди которых Empire и Falcon Group.

 

 

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Соединенные Штаты АмерикиИракИранКурдистан