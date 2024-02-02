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Госдеп США просит Конгресс информировать о притеснениях американских компаний в Украине

Фото: Госдеп США просит Конгресс информировать о притеснениях американских компаний в Украине (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Давление со стороны власти в Украине по отношению к американским компаниям Vorex и Liberty Tools стало предметом рассмотрения Государственного департамента и Конгресса США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Intelligence Online.

Как сообщается, обращение конгрессмена Майка Келли по поводу преследований американских компаний было направлено специальному посланнику и координатору международных дел по вопросам энергетики Амосу Хохштейну.

В ответе Офис законодательных инициатив Государственного департамента США отметил поддержку со стороны президентской администрации деятельности владельца Vorex и Liberty Tools, и отметил, что владелец компаний Федор Закусило "при первой возможности должен информировать Госдепартамент о любых дальнейших притеснениях компаний Liberty Tools и Vorex со стороны властных структур в Украине".

Напомним, в конце прошлого года Федор Закусило заявил о преследованиях и препятствиях в деятельности своей компании в Украине.

Также, как писало РБК-Украина, 1 февраля НАБУ провело обыски в офисе "Укрнафты". Уголовное дело касается закупки труб по завышенным ценам.

 

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