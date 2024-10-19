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Госдеп США предлагает 10 млн долларов за информацию о российском Telegram-канале

Фото: флаг США (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Правительство США предоставит 10 млн долларов за данные о сотрудниках пропагандистского Telegram-канала РФ "Рыбарь". В Америке подозревают, что он может быть причастен к попыткам повлиять на американские выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт программы Госдепа США Reward for Justice.

В частности, речь идет об информации, которая поможет идентифицировать администраторов и других сотрудников канала.

Помимо подозрения во влиянии на выборы на сайте сказано, что российский Telegram-канал стремится "усилить военный потенциал России и продвигать пророссийские и антизападные нарративы".

Также Rewards for Justice пишет, что "Рыбарь" был связан с покойным главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Утверждается, что он финансировал канал. В настоящее же время финансирование происходит от российской оборонно-промышленной компании "Ростех", которая в июне 2022 года попала под санкции Министерства финансов США.

Кроме того, "Рыбарь" продвигает интересы российского правительства в США через хэштеги #HOLDTHELINE и #STANDWTHTEXAS. Помимо этого в преддверии президентских выборов в США 2024 года в соцсети X был создан аккаунт под названием "TEXASvsUSA". Он направлен на разжигание социальной напряженности, разделения между партиями и расовой розни, а также на поощрении ненависти и насилии в Соединенных Штатах.

В свою очередь владелец "Рыбаря" Михаил Звинчук записал видеообращение, в котором отверг обвинения в том, что его канал используется для вмешательства в выборы США. В добавок он сообщил свой московский адрес, заявив, что ждет обещанное вознаграждение.

Напомним, в мае 2022 года США предложили вознаграждение в размере 15 млн долларов за информацию о базирующейся в России группе вымогателей Conti, которую обвиняют в кибератаках по всему миру.

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