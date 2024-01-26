Госдеп США озвучил стратегию победы Украины в войне с Россией

"Как сказал президент Байден, мы поможем Украине победить. Следовательно, это стратегическая цель", - сказал О'Брайен, выступая в аналитическом центре German Marshall Fund.

Достичь этого, по его словам, можно будет благодаря все еще ожидаемой дальнейшей финансовой помощи США и европейским обязательствам. В частности, ЕС планирует принять решение о выделении помощи Украине в размере 50 млрд евро.

По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время встречи на прошлой неделе с госсекретарем Энтони Блинкеном выразила уверенность, что им удастся обеспечить это финансирование. Как ожидается, лидеры ЕС рассмотрят этот вопрос на саммите на следующей неделе.

А по поводу американской помощи представитель Госдепа добавил:

"С нашей стороны есть взлеты и падения, но я скажу две вещи. Есть огромная поддержка Украины в обеих палатах Конгресса. Проблемой остается только, когда именно лидеры будут готовы вынести это на голосование. И как помощник госсекретаря США по Европе я бы сказал только, что каждый день люди воюют и гибнут, чтобы защитить их и нашу безопасность. И я думаю, сейчас - время для того, чтобы мы могли быть рядом с ними, двигаясь вперед".

Помощь США

Напомним, в декабре возникли сложности с одобрением пакета помощи Украине на 60 млрд. долларов в Конгрессе США, а также пакета Евросоюза на 2024-2027 годы на 50 млрд евро.

Национальный банк Украины ожидает, что международные партнеры окажут в 2024 году помощь на 37 млрд долларов. Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, деньги начнут поступать "в ближайшие месяцы".

Мнения украинцев

По данным опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы", в конце 2023 года вера в победу продолжает объединять абсолютное большинство украинцев (88%), причем 63% верят в победу однозначно. Сомневается в победе только 5% опрошенных.

Более половины украинцев (58%) верят, что Украина победит в этой войне в краткосрочной перспективе: 6% – в ближайшие несколько месяцев, 21% – к лету 2024 года, еще 31% – через 1-2 года.

К победе в среднесрочной перспективе (3-5 лет) склоняются 15% респондентов. При этом поклонники наиболее пессимистического сценария, не верящие, что победа наступит при их жизни, - в абсолютном меньшинстве (2,5%).