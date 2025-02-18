Госдеп США назвал цель переговоров с представителями Москвы в Саудовской Аравии

По ее словам, встреча - способ "определить, серьезны ли намерения русских и находятся ли они на одной волне" с США в вопросе прекращения войны в Украине.

"Я не думаю, что люди должны рассматривать это как что-то, касающееся деталей или продвижения вперед в каких-то переговорах", - сказал Брюс, отказавшись сказать, может ли продуктивная встреча привести к саммиту Трампа и Путина.

Переговоры без Украины

Переговоры в Эр-Рияде последовали за телефонным разговором президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным на прошлой неделе, в котором он изменил ключевые позиции США по войне. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что его страна не признает "никаких соглашений о нас без нас".

США представляют советник по национальной безопасности Белого дома Майк Уолтц, спецпредставитель Трампа Стив Виткофф и госсекретарь Марко Рубио. Путин направил на переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и помощника Кремля по внешней политике Юрия Ушакова.

"Главное - начать реальную нормализацию отношений между нами и Вашингтоном", - заявил Ушаков российскому государственному телевидению по прибытии в Эр-Рияд.

Встреча будет посвящена подготовке к возможным переговорам по урегулированию и встрече двух президентов, сказал Ушаков.

Глава суверенного фонда благосостояния России Кирилл Дмитриев может присоединиться к переговорам для обсуждения экономических вопросов, сообщил Ушаков.

Трамп назвал 90-минутный разговор с Путиным на прошлой неделе "крайне продуктивным" и сказал, что они, скорее всего, встретятся в Саудовской Аравии. Это был первый публично объявленный контакт между Путиным и президентом США с тех пор, как Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину в феврале 2022 года.

Трамп отказался от политики своего предшественника президента Джо Байдена, которая заключалась в отказе от взаимодействия с Россией без участия Киева, и изменил давнюю позицию США, поддерживающую территориальную целостность Украины и ее амбиции по вступлению в НАТО.

Рубио и другие высокопоставленные американские чиновники заявили, что Украина будет частью любых переговоров по разрешению конфликта. Тем не менее, европейские лидеры были шокированы скоростью, с которой Трамп начал переговоры с Путиным, особенно после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал европейские правительства.

Саммит в Париже

Проведя 17 февраля в Париже мини-саммит европейских союзников для обсуждения ситуации в Украине и путей увеличения расходов на оборону, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что переговорил с Трампом, а затем с Зеленским.

"Мы стремимся к прочному и долгосрочному миру в Украине, - заявил Макрон - Чтобы этого добиться, Россия должна прекратить агрессию, и это должно сопровождаться прочными и надежными гарантиями безопасности для украинцев".

Администрация Трампа заявила, что выступает против развертывания американских войск в рамках любого пакета мер безопасности для Киева. Она оказывает дополнительное давление на Европу, заставляя ее увеличивать расходы на оборону и укреплять свой военный потенциал.

Парижские переговоры выявили европейские разногласия по поводу пути вперед. В то время как премьер-министр Великобритании Кейр Стармер заявил, что он готов направить миротворческие войска в Украину, если это будет необходимо, вместе с другими странами, премьер-министр Польши Дональд Туск исключил этот вариант.

"Если я не могу защитить себя - вот что я сказал сегодня своим коллегам - если Европейский Союз не может защитить себя, как мы можем давать гарантии другим, - заявил Туск журналистам. - Это были бы пустые гарантии".