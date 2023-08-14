Госдеп США об аресте Путина: вряд ли, пока он глава государства

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли будет арестован за преступления в Украине, пока он остается на посту главы государства.

Об этом заявила представитель Госдепа США по глобальному уголовному правосудию Бет ван Скаак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Бабель".

"Национальные суды не могут преодолеть иммунитет главы государства, также главы правительства и министра обороны. Но вряд ли кто-то будет арестовывать Путина, пока он глава государства. Если он окажется под стражей иностранного суда, МУС или украинской специальной палаты, то, скорее всего, это произойдет потому, что он больше не будет главой государства. Поэтому это не причина отказываться от интернационализированной модели", - заявила она.

Ван Скаак добавила, что "это не означает, что вы не можете начать расследование, подготовить обвинительные акты против него и других лиц в цепи командования".

"Тем более против должностных лиц Министерства обороны, которые планировали и осуществляли агрессивную войну, но не имеют иммунитета", - отметила представитель Госдепа США.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли усилий трибунал, который не может преодолеть иммунитет президента, Ван Скаак ответила утвердительно.

"Безусловно стоит. В России есть много других высокопоставленных чиновников, которые несут ответственность за войну в Украине. Они занимают высшие руководящие должности, принимают решения и руководят действиями, которые и являются российской агрессией. Эти люди должны ответить за преступление агрессии, за любые военные преступления и зверства. Поэтому Специальная палата для рассмотрения обвинений все равно имеет смысл", - сказала она.

Ордер на арест Путина

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был издан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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