Госдеп о подрыве Каховской ГЭС: Мы абсолютно доверяем Украине
Соединенные Штаты и Украина взаимодействуют по вопросу установления полной картины уничтожения дамбы Каховской ГЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Госдепартамента США Мэтью Миллера.
По его словам, в других вопросах США не рекомендуют принимать за чистую монету все, что говорят россияне.
"Мы абсолютно доверяем УкраинеЙ, – ответил Миллер.
Он также отметил, что позиция США по уничтожению ГЭС пока не изменилась, однако специалисты продолжают изучать ситуацию.
"Но я отмечу, что очевидна одна вещь - это то, что плотина расположена на территории, которую Россия оккупировала, и где Россия удерживала контроль над плотиной", - сказал он.
Подрыв Каховской ГЭС
Россияне в ночь на вторник, 6 июня, взорвали заранее заминированную дамбу Каховской ГЭС. Это привело к затоплению десятков населённых пунктов Херсонской и Николаевской областей.
Ситуация в Херсоне и области
Жителей Херсона предостерегают от самостоятельного обследования домов, поскольку вода может оставлять за собой взрывоопасные предметы.
К тому же, в Херсоне и области ввели ряд ограничений после подрыва россиянами Каховской ГЭС. В частности, это касается запрета на въезд в подтопленные населенные пункты.
Детальнее о ситуации после теракта на Каховской ГЭС в материале РБК-Украина.
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