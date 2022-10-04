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Госбюджет Украины: Минфин отчитался о доходах и расходах за последний месяц

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Украина, Вторник 04 октября 2022 09:38
Госбюджет Украины: Минфин отчитался о доходах и расходах за последний месяц Фото: госбюджет Украины за сентябрь выполнен с дефицитом 76,6 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В сентябре 2022 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 156,1 млрд гривен, что меньше, чем в августе (204,6 млрд гривен). Также в сентябре поступило 72,5 млрд гривен международной помощи (в августе - 109,7 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

По оперативной информации Госказначейства, за январь-сентябрь 2022 кассовые расходы государственного бюджета составляли 1745,5 млрд гривен, в том числе общего фонда - 1593,8 млрд гривен.

При этом, в сентябре 2022 года кассовые расходы проведены в объеме 295,2 млрд. гривен, в том числе общего фонда - в сумме 233,1 млрд. гривен.

За январь-сентябрь 2022 года государственный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 493,4 млрд гривен, в том числе общий фонд - в сумме 495,3 млрд гривен. В сентябре фактический дефицит государственного бюджета составил 74,9 млрд гривен, в том числе общего фонда - 76,6 млрд гривен.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-сентябрь 2022 составили 749 млрд гривен

При этом платежи по погашению государственного долга за январь-сентябрь 2022 года составили 304,6 млрд гривен, платежи по обслуживанию - 106,1 млрд гривен

Напомним, в августе 2022 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 204,6 млрд гривен, что больше, чем в июле (169,6 млрд гривен).

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