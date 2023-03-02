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Госбюджет-2023: расходы за последний месяц превысили доходы на 100 млрд гривен

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Украина, Четверг 02 марта 2023 12:36
Госбюджет-2023: расходы за последний месяц превысили доходы на 100 млрд гривен Фото: доходы превысили расходы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

За февраль 2023 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 132,2 млрд гривен. Кассовые расходы составили 226,7 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По данным пресс-службы, за февраль 2023 года в бюджет поступило 51,4 млрд гривен в виде международной помощи (грантов).

В целом за январь-февраль 2023 года в госбюджет поступило 284 млрд гривен, в том числе в общий фонд - 236,6 млрд гривен. Кассовые расходы составили 446,6 млрд гривен, в том числе общего фонда - 410,3 млрд гривен.

За первые два месяца 2023 года государственный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 161,1 млрд гривен, в том числе общий фонд - в сумме 172,1 млрд гривен.

Фактические государственные заимствования за январь-февраль 2023 составили 226,8 млрд гривен. При этом платежи по погашению государственного долга составили 47,7 млрд гривен, платежи по обслуживанию - 12,6 млрд гривен.

Напомним, законом о госбюджете на 2023 год доходы госбюджета Украины предусмотрены в сумме 1 трлн 329,3 млрд гривен. Расходы составят 2 трлн 580,7 млрд гривен. Предельный размер дефицита составляет 1 трлн 296,5 млрд гривен.

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