Госдолг Украины в этом году подешевел более чем на 20%, - Минфин

Госдолг Украины становится дешевле и более долгосрочным. С начала 2024 года его средневзвешеннаястоимость сократилась на 21,8% – с 6,24 до 4,88%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

По данным пресс-службы, средняя срочность госдолга составляет более 11 лет.

В Минфине сообщили, что на 30 сентября 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6,409 трлн гривен, или 155,7 млрд долларов.

В течение третьего квартала 2024 года объем вырос в гривневом эквиваленте на 241 млрд гривен, а в долларовом эквиваленте – на 3,5 млрд долларов в основном вследствие увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров, в том числе от ЕС в пределах финансового инструмента Ukraine Facility.

В разрезе кредиторов львиную долю государственного и гарантированного долга составляют льготные ссуды, полученные от международных финансовых организаций (МФО) и правительств иностранных государств – 58%, выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке составляют 27%, выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке – 12%, а ссуды, полученные от коммерческих банков, других финансовых учреждений - 3%.

В разрезе валютной структуры государственного и гарантированного долга доля евро – 36%, гривны – 25%, доллары – 24%, СДР – 11%, а в других валютах, в частности в фунтах стерлингов, канадских долларах и японских иенах – 4%.