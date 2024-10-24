Глобальный госдолг приблизился к 100 триллионам долларов: МВФ указал на риски

Глобальный государственный долг превысит 100 триллионов долларов в этом году. При нынешних темпах отношение мирового долга к ВВП приблизится к 100% процентам к концу десятилетия, превысив пик пандемии.

Об этом заявил Витор Гаспар, директор Департамента МВФ по финансовым вопросам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Вашингтоне .

"Дефицит высок, а глобальный государственный долг очень высок, растет и является рискованным", - сказал он, представляя Fiscal Monitor фонда.

Гаспар выделил три группы стран. В частности, государственный долг выше и, по прогнозам, будет расти быстрее, чем до пандемии, примерно в трети стран. Сюда входят не только крупнейшие экономики, Китай и США, но и другие крупные страны, такие как Бразилия, Франция, Италия, Южная Африка и Великобритания, представляющие в общей сложности около 70% мирового ВВП.

По его словам, еще в трети стран государственный долг выше, но, по прогнозам, будет расти медленнее или снижаться по сравнению с периодом до пандемии. В остальном мире долг ниже, чем до пандемии.

"Fiscal Monitor показывает, что риски государственного долга повышены, а перспективы хуже, чем кажутся", - сказал представитель фонда.

Анализ фонда анализ показывает, что риски для прогнозов государственного долга смещены в сторону повышения. В случае крайне неблагоприятного сценария государственный долг будет на 20 процентных пунктов ВВП выше базового прогноза, сказал он.

Гаспар заявил, что в большинстве стран фискальные планы, которые внедряют правительства, недостаточны для обеспечения стабильных или снижающихся коэффициентов государственного долга.

"Необходимы дополнительные усилия. Откладывание корректировки является дорогостоящим и рискованным. Откладывание дела в долгий ящик не годится. Время действовать сейчас. Вероятность мягкой посадки возросла. Денежно-кредитная политика уже начала смягчаться в крупных экономиках. Безработица низка во многих странах", - отметил он.

По словам представителя фонда, учитывая эти обстоятельства, большинство экономик хорошо подготовлены к проведению фискальной корректировки.

"Государственный долг очень высок, растет и является рискованным. Сейчас самое время развернуться в сторону постепенной, устойчивой и ориентированной на людей фискальной корректировки", - сказал он.