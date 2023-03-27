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Госдолг Украины за месяц сократился более чем на полмиллиарда долларов

Фото: долг Украины за февраль сократиться на 600 млн долларов (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 28 февраля 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 4 242,16 млрд гривен или 116,01 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов .

В феврале 2023 года сумма долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 21,62 млрд гривен и в долларовом эквиваленте на 0,59 млрд долларов.

Отметим, что в феврале Украина не получала значительных кредитов. Дефицит госбюджета в основном финансировался за счет грантов.

По данным НБУ, на валютные счета правительства за февраль поступило 2,4 млрд долларов. Из этой суммы 2,1 млрд долларов получено от Всемирного банка, в том числе 1,2 млрд долларов - от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка); 330 млн долларов - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

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