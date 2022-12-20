Государственный и частный долг Украины сокращается во время войны, - НБУ

В то же время, по расчетам НБУ, по отношению к ВВП долг увеличился до 73,91% с 67,7% на конец ІІ квартала (на начало года долг составил 64,6%).

Уменьшение внешнего долга произошло за счет сокращения как частного (на 3,1 млрд долларов до 65,3 млрд долларов, или 38,8% от ВВП), так и государственного (на 1,2 млрд долларов до 58,9 млрд долларов, или 35,1% от ВВП) долга.

В течение ІІІ квартала 2022 года внешние обязательства сектора общего государственного управления уменьшились на 0,4 млрд. долларов до 55,0 млрд. долларов (32,7% от ВВП).

Внешний долг центрального банка в ІІІ квартале 2022 года уменьшился на 0,8 млрд долларов в основном благодаря погашению долга перед МВФ (0,5 млрд долларов) и на конец ІІІ квартала 2022 года составил 3,9 млрд долларов (2,3% от ВВП).

Объем внешних обязательств сектора других депозитных корпораций Украины уменьшился в ІІІ квартале 2022 года на 0,2 млрд. долларов и составил 2,2 млрд. долларов (1,3% от ВВП).

Внешний долг других секторов экономики в течение ІІІ квартала 2022 года сократился на 2,6 млрд долларов до 42,8 млрд долларов (25,5% от ВВП).

По географической структуре задолженности реального сектора по негарантированным кредитам (вместе с межфирменным долгом) основной страной кредитором оставался Кипр: его доля составила 48,9% от общего объема и за квартал выросла на 1,0 п.п. Доля США также увеличилась на 0,1 п.п. - до 3,1% на конец квартала. Доля Нидерландов уменьшилась на 0,4 п.п. и составила 7,4%. Удельный вес Германии сократился до 2,7% (на 0,2 п.п.).

Основной валютой внешних заимствований Украины по состоянию на конец ІІІ квартала 2022 г. остается доллар США: его доля составляла 60,8% от общего объема внешнего долга, увеличившись за квартал на 0,7 п.п. Также увеличилась доля заимствований у евро: с 24,1% до 24,5%. В то же время уменьшились доли заимствований у СДР перед МВФ (с 11,0% до 10,3%) и гривнах (с 2,8% до 2,2% от объема долга).