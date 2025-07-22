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Господдержка портов должна осуществляться через бюджет, а не манипуляции с тарифами УЗ, - ФРТУ

Вторник 22 июля 2025 15:59
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Господдержка портов должна осуществляться через бюджет, а не манипуляции с тарифами УЗ, - ФРТУ Фото: манипуляции с тарифами УЗ для поддержки отдельных портов - это коррупционные риски (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Для того, чтобы стимулировать рост грузопотоков в отдельных портах - например, в порту Черноморск или в Дунайском регионе, - государству нужно ввести адресные программы компенсации, а не прибегать к манипуляциям с тарифами "Укрзализныци".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ) Ореста Климпуша.

"Действующий Сборник тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом - это четкая и взаимосвязанная система, основанная на привязке стоимости перевозки к географическому расстоянию транспортировки и других составляющих. Поэтому любые попытки ручного вмешательства и административной корректировки тарифов не только нарушают экономическую логику и принципы конкурентной политики, но и создают коррупционные риски по предоставлению несправедливых преимуществ отдельным рыночным операторам за счет других", - отмечает экс-чиновник.

Он напомнил, что кроме железнодорожной составляющей, на стоимость транспортировки также влияют и корабельные сборы, которые значительно завышены в отдельных портах.

"Если ставить вопрос о настоящем выравнивании стоимости, тогда наряду с корректировкой железнодорожных тарифов нужно ставить вопрос и о снижении портовых сборов для портов, где они являются самыми высокими - иначе это нарушает принципы справедливой конкуренции", - добавил глава ФРТУ.

Государство действительно может принять политическое решение о поддержке отдельных портов - например Черноморска или Дунайского региона, это его право, говорит Климпуш, но тогда оно должно принять специальную адресную программу по уменьшению стоимости транспортировки железнодорожным транспортом в направлении отдельных станций и указать источники компенсации такой скидки для УЗ.

"Должно быть принято отдельное правительственное решение с указанием четкого адресного источника компенсации, как это было с 30%-й скидкой на перевозку зерна с прифронтовых территорий в 2024 г., которая покрывалась поступлениями от дивидендов УЗ. Это понятный и прозрачный механизм, понятный и "Укрзализныце" и операторам рынка", - отмечает экс-чиновник.

Учитывая, что главными интересантами отправлений на Черноморск и Дунайские порты являются аграрные компании, то источником покрытия скидки в направлении этих портов может стать новый Государственный фонд поддержки сельскохозяйственных производителей, за создание которого проголосовала Верховная рада на прошлой неделе.

Напомним, ранее Европейская бизнес ассоциация назвала намерение УЗ ввести дифференцированные повышающие коэффициенты для расчета тарифов на грузовые перевозки в направлении отдельных морских портов необоснованным.

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