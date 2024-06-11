Государственная инспекция архитектуры и градостроения сэкономила для бюджета более 6 млрд гривен

По ее словам, официально ДИАМ заработала с сентября 2021 года, а начавшийся в марте 2020 года процесс ликвидации ГАСИ в Украине был окончательно завершен за три года.

Вместе с ликвидацией коррупционного монстра в 2020 году стартовал и пилотный проект по внедрению первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСБ), которая в настоящее время благодаря автоматизации и цифровизации процессов в сфере строительства без вмешательства чиновников экономит государству - 1,5 млрд грн в год.

"Успешность работы ДИАМ лучше всего можно понять, взглянув на цифры. Так, коррупция в строительной сфере, вызванная противоправными действиями ГАСИ, могла ежегодно составлять не менее 3 миллиардов гривен. Очевидно, за два полных года с начала работы инспекции государство смогло сэкономить не менее 6 млрд грн .Поэтому она по сути сейчас является бесспорным антикоррупционным предохранителем.

Парламентария добавила, что в 2023 году орган сосредоточился на сервисно-ориентированном подходе, предоставляя получателям услуг максимум информации, чтобы они лучше понимали основания для отказов, замечаний, а следовательно, скорее устраняли недостатки, минимизируя риски негативных для себя решений, и только после этого подавали. документы на регистрацию Благодаря этому удалось снизить количество отказов на выдачу сертификатов для готовых объектов на 33%.

При этом глава профильного комитета подчеркнула, что для качественного и всестороннего развития строительного рынка, создания прозрачных и честных правил игры и повышения инвестклимата в отрасли важно продолжать структурные изменения.

Речь идет о введении возможности обжалования решений органов местного самоуправления при отказе в градостроительных условиях и ограничениях, а также демонополизации выдачи МУО и последующей автоматизации выдачи разрешений на строительство при условии, что вся необходимая документация в порядке.

"Все мы помним, насколько непростой была процедура ликвидации, казалось, непреодолимого коррупционного монстра строительной отрасли – ГАСИ, и всех коррупционных проявлений ее работы. Следовательно, кейс ДИАМ показал, что государство может быть сервисом и работать без коррупции. Должны продолжать двигаться в этом же направлении и дальше", - подчеркнула Шуляк.

По ее словам, сейчас ожидаются правительственные решения по дальнейшей автоматизации разрешительных процессов. Первоочередной задачей является демонополизация в выдаче градостроительных условий и ограничений (МУО).

Так, было предложено, чтобы ДИАМ стал на этапе выдачи МУО своего рода третейским судьей, который может применять механизм обжалования в случае, если местные власти не выдают градостроительные условия и ограничения. Застройщик сможет обратиться к ДИАМу, который предоставит соответствующее, справедливое решение, пояснила нардепка.

Кроме этого, предлагается ввести опцию выбора застройщиком органа, где он будет получать разрешение на строительство, а затем вводиться в эксплуатацию. Это может быть либо соответствующий орган при ОМС, выдающий разрешения, либо ДИАМ. Несмотря на то, о какой категории строительства идет речь - СС2 или СС1, застройщик должен иметь добровольное право выбора. Таким образом, будет разрушена разрешительная монополия на ответ, отметила Елена Шуляк.

Нардепка также отметила, что для игроков строительного рынка в настоящее время важно также сотрудничество с ДИАМ относительно создания электронного журнала авторского и технического надзора. Следует усиливать цифровизацию этих процессов. В частности, проектная документация должна разрабатываться исключительно в качестве электронного документа и подписываться электронными подписями в ЕГЭСБ.

"Автоматизация и цифровизация - тот антикоррупционный предохранитель, который позволит максимально исключить контакты с чиновниками на разных уровнях. Если их усиливать, любое новое строительство и особенно в том, что касается восстановления Украины, будет происходить справедливо и прозрачно. А это, как мы уже неоднократно отмечали – обязательное условие финансовой помощи Украине от наших международных партнеров.