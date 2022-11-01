Государство проиграет от повышения тарифов на электричество для промышленности, - нардепы

Украинское государство в итоге может проиграть повышение тарифов на электроэнергию для промышленности, поскольку может получить меньше денег от экономики в качестве налогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя комитета ВР по экономическому развитию Дмитрия Кисилевского на совещании Федерации работодателей Украины по повышению тарифов на электроэнергию.

Как известно, НЭК "Укрэнерго" предлагает повысить в 2023 году тарифы на передачу электроэнергии и диспетчеризацию на 84% и 234% соответственно.

"Обсуждать любое повышение тарифов можно только после того, когда появятся расчеты его влияния на экономику. К сожалению, Правительство ни в прошлом, ни сейчас не предоставило расчетов, из которых можно было бы понять, выиграет ли государство или проиграет от этого повышения", - сказал он.

По его мнению, рост цен на электричество приведет к тому, что базовые отрасли промышленности станут платить меньше налогов из-за уменьшения объемов производства.

"А можно ли компенсировать потерю налогов, которые перестанет платить промышленность из-за дополнительной нагрузки от поднятия тарифов путем увеличения поступлений платежей, которые получит государственная компания "Укрэнерго", невозможно оценить без соответствующих расчетов. И в конце концов государство может проиграть от повышения тарифов", - считает Кисилевский.

Народный депутат Муса Магомедов, член комитета ВР по экономическому развитию, призывает учитывать баланс интересов всех игроков внутри экономики и государства.

"Сейчас мы все в одной лодке, но не учитывая интересы друг друга, мы все пойдем ко дну. Обязательно нужно сделать подсчеты по влиянию на экономику", - отметил он.

По его словам, энергетики обосновывают необходимость поднятия тарифа на ремонты и восстановление оборудования после рашистских ракетных ударов, но наши международные партнеры могут предоставлять финансовые средства на такие цели.

"Не сомневаюсь, что в текущей ситуации мы можем рассчитывать на финансовую помощь от международных партнеров. Поэтому не нужно расшатывать нашу лодку, нельзя допускать государственные ошибки", - констатировал нардеп.