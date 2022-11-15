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Государство должно помочь "Укрэнерго" с реструктуризацией долгов, - ФРУ

Фото: государство должно помочь "Укрэнерго" с реструктуризацией долгов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В вопросе повышения тарифов на передачу и диспетчеризацию тарифов НКРЭКУ должно найти решение, в котором будут сбалансированы интересы всех участников рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора Федерации работодателей Украины Руслана Ильичева.

"Мы благодарны всем энергетикам за все, что они делают. И государство должно делать все возможное, чтобы им помочь. В том числе - просить поддержки энергетической отрасли у международных партнеров. Ведь вопрос реструктуризации долгов "Укрэнерго" - это вопрос государственный и национальный. Кроме того, в таком случае средства от увеличения тарифов будут максимально идти на ремонты и новое оборудование", - подчеркнул он.

Что же касается повышения тарифов, то Ильичев подчеркнул: сейчас необходимо максимально отыскать баланс между потребляющими электроэнергию и теми, кто ее производит и поставляет.

"Именно от того, будет ли найден баланс, зависит, будут ли работать предприятия, и сколько людей придет в центры занятости", - подчеркнул он.

Как известно, "Укрэнерго" инициировало повышение тарифа на диспетчеризацию электроэнергии сразу на 273% с 62 до 232,03 грн/МВт.ч, а также на передачу электроэнергии с 346 до 398 грн/МВт-ч.

В то же время в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты (lCC) заявили, что предоставленное "Укрэнерго" обоснование повышения содержит ряд неточностей, устранение которых поможет компании избежать дополнительных расходов, и позволит не повышать тариф на передачу электроэнергии больше, чем на 6,5%.

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