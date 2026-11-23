23 ноября Верховный Суд рассмотрит иск о взыскании более 682 млн грн с Виктора Полищука. Решение может повлиять на перспективы возврата более 100 млрд грн по делам других обанкротившихся банков, в том числе Константина Жеваго.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прессрелиз Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и публикацию "24 Канала".

Суть дела банка "Михайловский"

Как отмечают в ФГВФЛ, иск касается схемы, реализованной в мае 2016 года - за несколько дней до признания банка "Михайловский" неплатежеспособным. Тогда единственный акционер банка - ООО "ЭКОСИПАН", почти полностью принадлежавшее Виктору Полищуку, - передал портфель прибыльных потребительских кредитов подконтрольной финансовой компании "Плеяда".

Впоследствии права требования перешли к другой связанной структуре - ФК "Фагор". Деньги за кредитный портфель в банк не поступили, а стоимость утраченного актива составила около 700 млн грн.

В 2021 году Северный апелляционный хозяйственный суд признал операцию ничтожной. Фонд подал иск о возмещении убытков на сумму около 682 млн грн. Однако в его удовлетворении отказали, поскольку суды не могут определиться, с какого момента следует отсчитывать срок исковой давности.

Юридическая коллизия и позиция защиты

Именно этот вопрос теперь должен решить Верховный Суд. Проблема заключается в том, что в аналогичных делах суд применял разные подходы: отсчет трехлетнего срока связывали как с возникновением недостаточности имущества банка, так и с продажей конкретного актива или завершением ликвидационной процедуры.

"Речь идет о более чем 682 млн грн, которые банк потерял за несколько дней до ухода с рынка, и еще 2,7 млрд грн по другим делам против того же бенефициара. Если суд отказывает лишь потому, что не может определиться, как считать срок давности, в первую очередь теряют кредиторы банка и государство. Ответственность за убытки банка должна быть неотвратимой", - отметила в комментарии "24 Каналу" адвокат Юлия Семенчук.

Последствия на 100 миллиардов: дела Жеваго и других экс-банкиров

Как пишет "24 Канал", последствия судебного решения могут распространиться на ряд других масштабных споров. В частности, Фонд добивается возмещения около 46 млрд грн по делу банка "Финансы и Кредит", бывшим владельцем которого является Константин Жеваго, более 22,8 млрд грн - по делу "Дельта Банка", около 27 млрд грн - по делам "ВиЭйБи Банка" и "Финансовой инициативы", более 8,4 млрд грн - по делу "Имэксбанка" и более 2,4 млрд грн - по делу банка "Киевская Русь".

Также отмечается, что существуют другие иски к находящемуся под санкциями бизнесмену Виктору Полищуку еще на 2,7 млрд грн.

Средства, взысканные с бывших владельцев и связанных лиц, направляются на расчеты с кредиторами неплатежеспособных банков, а также на погашение задолженности Фонда перед государством по ранее привлеченным займам.

Таким образом, Верховный Суд должен определить не только перспективы конкретного иска, но и подход к применению исковой давности в спорах, общая сумма которых превышает 100 млрд грн. От последовательности судебной практики зависит, будут ли у кредиторов и государства действенные механизмы возмещения убытков, причиненных банкам.