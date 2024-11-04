Государство может получить высокоэффективный бизнес-актив с 1,2 млрд гривен на счетах, - Ткачук

"Наша основная задача – обеспечение бесперебойной работы компании. Вопросы национализации и иска к ВАКС в компетенции акционеров и не влияют на нашу операционную деятельность. Как и все предыдущие 28 месяцев с момента ареста корпоративных прав компаний группы локальная команда менеджмента сфокусирована на сохранении коллектива из трех тысяч людей, устойчивую деятельность производств в Моршине и Миргороде", - подчеркнул Ткачук.

По его словам, эффективное операционное управление позволяет компании оставаться крупнейшим налогоплательщиком в своей отрасли — по нашим оценкам, бюджеты разных уровней получат от компаний группы IDS Ukraine около миллиарда гривен налогов благодаря возвращению довоенных объемов выручки.

Он также подчеркнул, что компания столкнулась с дополнительными вызовами. Среди них отсутствие доступа к внешнему кредитному или инвестиционному финансированию, постоянное противостояние посягательствам конкурента на сохранение бизнеса, преодоление токсического информационного фона и т.д.

"Рост стоимости чистых активов с 2 млрд грн до 3 млрд грн - лучшее свидетельство бизнес-эффективности компании даже несмотря на ограничение арестами и отсутствие доступа компании к внешнему финансированию", - подчеркнул CEO IDS Ukraine.

По словам Ткачука, передача управляющему двух ключевых предприятий группы – это фактически расчленение бизнеса IDS Ukraine и искусственное отделение от него крупнейшего производства компании в Моршине. А ЧАО "Индустриальные и дистрибуционные системы" – это главная управляющая компания группы. Такое действие разрушит всю структуру и почти мгновенно запустит необратимые разрушительные процессы у остальных компаний группы, которые окажутся вне ее периметра — без финансовой, сервисной, сырьевой, логистически дистрибуционной и другой поддержки.

IDS Ukraine является крупнейшим налогоплательщиком в своей отрасли и одним из крупнейших среди экономических субъектов рынка FMCG. Только налогов государству он может генерировать более миллиарда. Заводы Миргорода и Моршина – ключевые работодатели общин и критически важные доноры местных бюджетов.

"Наша цель – минимизировать риски и защитить актив, чтобы до решения ВАКС компания оставалась в лучшем своем состоянии. Команда менеджмента IDS Ukraine, развивавшая компанию по четырем разным составам акционеров, может продолжать работу в компании. Но если будущий акционер захочет иметь другую команду менеджеров" - это его право", - добавил Ткачук.