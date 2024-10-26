Государство должно закончить тенденцию к накоплению долгов в зеленой энергетике, - инвесторы

Как отмечается, по состоянию на сентябрь 2024 года долг НАЭК Энергоатом перед ГП "Гарантированный покупатель" составляет 12,4 млрд грн, а Гарпок, в свою очередь, должен поставщикам универсальных услуг 12,3 млрд грн.

"Особенно сложна ситуация с задолженностью перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии, которая все еще превышает 35,8 млрд грн", - добавляют в УВЭА.

Ассоциация сообщает, что цепочка долгов перед производителями по ВИЭ начинается с НЭК "Укрэнерго", который провинился ГарПоку за услугу по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из ВИЭ около 29 млрд грн из-за недостаточного уровня и неполной оплаты тарифа на передачу электроэнергии другим участникам рынка (актуальный уровень) тарифа составляет 528,57 грн/МВт*ч).

В связи с этим УВЭА ожидает, что Нацкомиссия по энергетике примет экономически обоснованный тариф на передачу для "Укрэнерго" на 2025 год.

"УВЕА надеется, что НКРЭКУ примет сбалансированное решение и обеспечит НЭК "Укрэнерго" стабильным финансированием", - комментирует ситуацию Андрей Конеченков, председатель правления ассоциации.

Также инвесторы призвали правительство, Минэнерго и Нацкомиссию по энергетике продолжать работу по поиску финансовых источников и путей улучшения ликвидности рынка электроэнергии.

"Одним из них, может стать, в частности, вовлеченность украинских банков в предоставление целевого финансирования АО НАЭК Энергоатом, который сейчас активно дискутируется в информационном пространстве", - уточняют в УВЕА.

Там отмечают, что долговой кризис является общим вызовом, который распространяется на весь рынок - операторов систем распределения, ОСП, ГП "Гарантированный покупатель" и производителей из ВИЭ - а значит и его урегулирование требует открытой и прозрачной дискуссии между правительством и бизнесом.

Как сообщалось, западные инвесторы ожидают, что государство как можно скорее решит долговой кризис в энергетике, чтобы ускорить строительство новых мощностей распределенной энергетики, в том числе возобновляемой.