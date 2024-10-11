Государство должно создать лучшие условия для строительства зеленой энергетики, – американский инвестор

Об этом заявил основатель VR Capital Group Ричард Дейц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Мы бы хотели видеть больше предсказуемости с точки зрения государства, четкие и понятные регуляторные рамки, которые не будут часто меняться. Также хотели бы видеть решение проблем с Гарантированным покупателем… Очевидно, это то, что замедляет сейчас нас и это текущий вызов", – сказал Дейц на форуме "Энергия бизнеса 2024".

Он отметил, что его компания уже инвестировала сотни миллионов долларов в проекты зеленой энергетики в Украине и в ближайшие годы готова вложить еще около 500 млн долларов в строительство сотен мегаватт мощностей зеленой энергетики.

По его словам, инвесторы в Украине встречаются с большим количеством вызовов и не видят достаточной поддержки со стороны государства, чтобы иметь больше уверенности, гарантий реализации своих проектов.

"Мы не можем полагаться на государство. Мы бы очень хотели действовать в предполагаемых условиях, но сейчас партнеры со стороны государства не столь предсказуемы в контексте зеленого тарифа и других вопросов", - подчеркнул американский инвестор.

По его словам, кто-либо может вмешаться, побеспокоить, прайс-кепы пересматриваются время от времени, рамки (регуляторные – ред) могут изменяться, без предупреждений меняется законодательство. Все эти вещи формируют риски.

По его мнению, государство должно обеспечить условия, чтобы инвесторы были заинтересованы развивать зеленую энергетику и это было выгодно для бизнеса.

"Нам нужно настоящее равное партнерство с государством, с сектором. Мы хотим надежности, стабильности. Со своей стороны мы готовы к увеличению (мощностей – ред.) рынка электроэнергии, можем генерировать значительные объемы инвестиций без указаний со стороны государства и реагировать на потребности рынка" , – сказал основатель VR Capital Group.

"С учетом стоимости капитала нужно предпринимать шаги и меры по финансированию ВИЭ на конкурсной основе и уменьшить стоимость заимствованного капитала. Это было бы хорошо для всех. Тем более, что энергетика это критическая отрасль для Украины", - подытожил Дейц.

Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед ВИЭ составляет около 35,8 млрд грн. По мнению инвесторов, государство должно приоритезировать развитие зеленой энергетики Украины конкретными решениями и действиями, стимулирующими инвесторов вкладывать средства в эту отрасль, строить новые электростанции и уменьшать дефицит мощностей в энергосистеме Украины.