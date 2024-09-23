Государство должно приоритетизировать развитие зеленой энергетики, – немецкий инвестор

"В большинстве стран, где работает Notus, это (строительство ВИЭ – ред.) является приоритетом. Причем не на уровне лозунгов, нарративов и деклараций, а на уровне их внедрения. И здесь Украина очень сильно отличается в отрицательную сторону", - сказал Подпругин. .

"У страны есть классные стратегии с процентами (по части ВИЭ – ред.), которых мы должны достичь, но мы не заходим в практическую реализацию. Сегодня государство говорит, что есть задача построить много зеленой генерации и при этом на следующий день заключаются договоры о проектирование нескольких блоков АЭС, которые не будут построены никогда", – подчеркнул он.

По его словам, топ-менеджера компании, особенно разрыв между декларациями и реальной поддержкой, испытывают доноры и инвесторы, которые работают или хотят работать с Украиной.

"Они не чувствуют, что ВИЭ является фокусом и приоритетом на стратегическом государственном уровне", – уточнил Подпругин.

По его мнению, вторым фактором для привлечения инвестиций в строительство новых зеленых электростанций является необходимость дальнейшей реформы рынка электроэнергии, чтобы инвесторы понимали движение государства к минимизации ручного регулирования рынка, ухудшающего условия и гарантии возврата инвестиций для реализуемых проектов ВИЭ.

При этом Подпругин отметил, что Украина проигрывает конкуренцию за частные инвестиции соседним европейским странам – в частности из-за стоимости более сложной логистики, стоимости страховки из-за военных рисков, большей стоимости строительства из-за увеличения сроков строительства.

"Проект идентичный в Украине по сравнению с Польшей или Румынией менее конкурентен. Поэтому мы должны создать такие условия в налогообложении, в содействии потенциальным инвесторам, чтобы они, глядя на разные страны, выбирали все же Украину", - подытожил региональный директор Notus Energy.

Как сообщалось, государственное предприятие "Гарантированный покупатель" судится с судом к "Энергоатому" о взыскании 14,4 млрд грн долга за ПСО для населения.

По мнению экспертов, правительство должно обеспечить предоставление банковских кредитов Энергоатому, чтобы компания погасила свою многомиллиардную задолженность на энергорынке. Это справится с проблемой круговых долгов и ускорит строительство новых зеленых энергомощностей.