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Государство должно улучшить дисциплину расчетов на рынке электроэнергии, - нардеп

Фото: Андрей Герус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Государство должно обеспечить достаточную финансовую дисциплину на рынке электроэнергии, чтобы текущая проблема долгов разрешилась и не возникала в дальнейшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Геруса.

"Нам, во-первых, нужно поработать над финансовой дисциплиной. Чтобы все дисциплинированно оплачивалось и не возникало больших долгов в энергетическом секторе", - сказал Герус.

По его словам, в начале октября на заседании комитета депутаты рассматривали проблему ликвидности на энергорынке.

"Сентябрь стал переломным месяцем, когда явно виден положительный эффект для ликвидности энергосистемы, энергетических предприятий", - добавил депутат.

Он отметил, что средства от повышения цены электроэнергии для населения и бизнеса, которое произошло летом, позволило энергетикам подготовиться к этой зиме и будут помогать и дальше.

При этом он подчеркнул, что речи о повышении тарифов на электроэнергию для населения пока не идет.

Ранее сообщалось, что компания "Энергоатом" на конец 2023 года будет иметь 17 млрд грн задолженности из-за отсутствия источников финансирования оплаты этого долга.

Кроме того, задолженность компании "Укрэнерго" перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" по оплате за "зеленую" электроэнергию с начала года увеличилась в 2,5 раза и сегодня составляет 32,2 млрд грн

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Андрей ГерусЭлектроэнергия