Ядерника ВМС США звинуватили в торгівлі військовими секретами

Джонатан Тоебі і його дружина Дайана були заарештовані в суботу в Західній Вірджинії та звинувачені в порушенні закону про атомну енергію, повідомило відомство.

Планується, що у вівторок вони постануть перед федеральним суддею в Західній Вірджинії.

Міністерство повідомило, що 42-річний Тоеби, інженер-ядерник ВМС, мав допуск до секретної інформації, у 2020 році відправив пакет з даними обмеженого доступу в невказану країну, а пізніше почав продавати секрети за десятки тисяч доларів в криптовалюті агенту ФБР, який діяв під прикриттям і видавав себе за чиновника іноземної держави.

У якийсь момент Тоебі сховав карту пам'яті з документами про атомні реактори підводних човнів в половинці бутерброда з арахісовим маслом в схованці в Західній Вірджинії, в той час, як його дружина стежила за обстановкою.

Карта пам'яті містила закриті відомості військового характеру, що стосуються елементів конструкції, робочих параметрів і експлуатаційних характеристик реакторів підводних човнів класу "Вірджинія", йдеться в документах федерального суду.

Ще одна карта пам'яті була захована в упаковці жувальної гумки, повідомили в Мін'юсті.

За даними міністерства, Тоебі отримав кілька платежів в криптовалюті на загальну суму 100 тисяч доларів.

Офіційні особи повідомили, що Тоебі і його дружина, які проживають в Аннаполісі, штат Меріленд, були заарештовані після того, як заклали в схованку ще одну карту пам'яті в Західній Вірджинії. У кримінальній справі говориться, що їм були пред'явлені звинувачення в змові та передачі даних обмеженого доступу.

Ні в судових документах, ні в заяві Міністерства юстиції не вказаний адвокат подружжя Тоебі.