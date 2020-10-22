Про ядерну зброю не йдеться: президент пояснив питання про Будапештський меморандум

Президент Володимир Зеленський пояснив зміст питання всеукраїнського опитування щодо Будапештського меморандуму. Глава держави зазначив, що про відновлення ядерного потенціалу України не йдеться.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

За словами Зеленського, необхідно, щоб всі виконували взяті на себе зобов'язання в рамках Будапештського меморандуму.

"В іншому разі ми з вами будемо не "за столом", як кажуть у європейських країнах, а будемо постійно людьми, які просять дати ще кредит, дати катер, дати ще бронежилет, дати ще маски, коли в нас COVID-19", - заявив він.

Водночас президент відмовився розкривати подробиць щодо наступних дій у разі схвалення цієї пропозиції на всеукраїнському опитуванні.

Зазначимо, всеукраїнське опитування Зеленського відбудеться в один день з місцевими виборами. Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року.

У матеріалі РБК-Україна "Говорить Україна. Навіщо Зеленському потрібне опитування на місцевих виборах" ви можете ознайомитися з думкою експертів щодо впливу опитування на результати місцевих виборів.

Крім того, в Офісі президента назвали всі 5 питань всеукраїнського опитування.