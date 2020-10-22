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Про ядерну зброю не йдеться: президент пояснив питання про Будапештський меморандум

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський пояснив зміст питання всеукраїнського опитування щодо Будапештського меморандуму. Глава держави зазначив, що про відновлення ядерного потенціалу України не йдеться.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

За словами Зеленського, необхідно, щоб всі виконували взяті на себе зобов'язання в рамках Будапештського меморандуму.

"В іншому разі ми з вами будемо не "за столом", як кажуть у європейських країнах, а будемо постійно людьми, які просять дати ще кредит, дати катер, дати ще бронежилет, дати ще маски, коли в нас COVID-19", - заявив він.

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Водночас президент відмовився розкривати подробиць щодо наступних дій у разі схвалення цієї пропозиції на всеукраїнському опитуванні.

Зазначимо, всеукраїнське опитування Зеленського відбудеться в один день з місцевими виборами. Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року.

У матеріалі РБК-Україна "Говорить Україна. Навіщо Зеленському потрібне опитування на місцевих виборах" ви можете ознайомитися з думкою експертів щодо впливу опитування на результати місцевих виборів.

Крім того, в Офісі президента назвали всі 5 питань всеукраїнського опитування.

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