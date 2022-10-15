Ядерный удар России станет ее последней ошибкой, - Минобороны Финляндии

Порог России для применения ядерного оружия по-прежнему считается высоким. Если РФ так поступит, это станет ее последней ошибкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Финляндии Антти Кайкконена.

Кайкконен отмечает, что и ЕС, и НАТО сообщили, что реакция на использование ядерного оружия будет жесткой. По словам Кайкконена, разумно не говорить, что именно это означает, чтобы Россия не могла воспользоваться информацией.

Министр считает важным, чтобы подход Запада к действиям России и поддержке Украины оставался единым, потому что Россия проверяет единство Запада.

"Украине нужна всяческая помощь: боеприпасы и вооружение для фронта. Наступает холодная зима, и выезжающим из Финляндии в Украину солдатам обязательно понадобится зимнее снаряжение", - добавил министр.

Пока Финляндия предоставила Украине девять пакетов помощи оборонной техники на общую сумму около 105 миллионов евро. По словам Кайкконена, подготовка десятого пакета поддержки началась, а принятие решения состоится в конце осени.