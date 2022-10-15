ua ru
Сб, 15 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ядерный удар России станет ее последней ошибкой, - Минобороны Финляндии

Новина українською →
Суббота 15 октября 2022 15:31
Ядерный удар России станет ее последней ошибкой, - Минобороны Финляндии Фото: Ядерный удар России станет ее последней ошибкой (pixabay com)
Автор: Дмитрий Браславский

Порог России для применения ядерного оружия по-прежнему считается высоким. Если РФ так поступит, это станет ее последней ошибкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Финляндии Антти Кайкконена.

Кайкконен отмечает, что и ЕС, и НАТО сообщили, что реакция на использование ядерного оружия будет жесткой. По словам Кайкконена, разумно не говорить, что именно это означает, чтобы Россия не могла воспользоваться информацией.

Министр считает важным, чтобы подход Запада к действиям России и поддержке Украины оставался единым, потому что Россия проверяет единство Запада.

"Украине нужна всяческая помощь: боеприпасы и вооружение для фронта. Наступает холодная зима, и выезжающим из Финляндии в Украину солдатам обязательно понадобится зимнее снаряжение", - добавил министр.

Пока Финляндия предоставила Украине девять пакетов помощи оборонной техники на общую сумму около 105 миллионов евро. По словам Кайкконена, подготовка десятого пакета поддержки началась, а принятие решения состоится в конце осени.

Напомним, что российский ядерный удар, вероятнее всего, приведет к физическому ответу НАТО.

Также Евросоюз обязательно ответит, если Россия решится нанести ядерный удар по Украине. Реакция будет мощной и приведет к полному уничтожению армии государства-террориста.

Стало известно, что Франция не будет применять ядерное оружие против РФ при ударе по Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Финляндия Война в Украине
NEWS
ВСУ за сутки отразили все атаки врага в Донецкой области, - Генштаб
ВСУ за сутки отразили все атаки врага в Донецкой области, - Генштаб
DAILY
Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась
Роман Чернышевкорреспондент Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась