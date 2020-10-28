ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Дергачівському районі в результаті вибуху загинули двоє працівників "Харківгазу"

Харків, Середа 28 жовтня 2020 16:45
У Дергачівському районі в результаті вибуху загинули двоє працівників "Харківгазу"
Газовий вентиль (УНІАН)
Автор: Марія Тарариєва

У середу 28 жовтня, на газорозподільному пункті в с. Березівське, Дергачівський район, стався вибух. В результаті аварії постраждали 10 працівників АТ "Харківгаз", двоє з них загинули. Інші постраждалі були терміново госпіталізовані в лікарню.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Обставини події з'ясовуються і будуть розслідуватися спеціальною комісією. У компанії відзначили, що АТ "Харківгаз" зацікавлене в незалежному і швидкому розслідуванні причин трагедії.

"АТ "Харківгаз" висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих працівників. І сподівається на швидке одужання працівників, які перебувають зараз у лікарні. Компанія бере на себе всі витрати, пов'язані з лікуванням потерпілих, а також організаційні заходи, пов'язані з наслідками цієї трагедії", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Також в компанії відзначили, що без газопостачання тимчасово залишається сім населених пунктів Дергачівського району. АТ "Харківгаз" проводить всі необхідні заходи для швидкого пуску газу в будинку клієнтів компанії.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Енергетика Харківгаз

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся