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Дерев’янко виступає за право на захист за допомогою зброї

Новини » Вибори 2019    12.03.2019 - 09:18
Дерев’янко виступає за право на захист за допомогою зброї
Фото: Юрій Дерев’янко (derevyanko.io)

Політик зауважив, що зараз в Україні обмежене право громадян мати вогнепальну зброю

Кандидат в президенти України від партії "ВОЛЯ", народний депутат Юрій Дерев’янко виступає за право українців на захист за допомогою вогнепальної зброї. Про це повідомляє його прес-служба.

За його словами, сьогодні в країні - понад 6 мільйонів одиниць нелегальної вогнепальної зброї. За минулі 2 роки рівень злочинності зріс на 50%. Прості українці не відчувають себе у безпеці, заявив він. 

Політик зауважив, що зараз в Україні обмежене право громадян мати вогнепальну зброю та використовувати її для самозахисту, хоча це конституційне право кожної людини.

"Ми маємо законодавчо запровадити право на захист за допомогою вогнепальної зброї", - переконаний Дерев’янко.

"Кожен українець повинен мати право на захист вогнепальною зброєю свого та своєї родини життя, здоров’я, майна в своєму будинку, помешканні (за умови проходження навчання та отримання довідки про психічне здоров’я)", - переконаний нардеп.

Дерев’янко підкреслив, що в країнах, де є право на збройний захист, рівень вуличної злочинності зменшився на 30-40%.

"Вбиває не зброя, а людина і необхідно боротися зі злочинністю, а не зі зброєю", - зазначив політик.

Дерев’янко нагадав, що ще 2 роки назад став головою міжфракційного об’єднання в Верховній Раді "Право на захист", метою якого є надання усім громадянам права захистити себе та членів своєї сім’ї, а нещодавно активісти партії "ВОЛЯ" розпочали рух, який також має назву "Право на захист".

Дерев'янко також повідомив, що став членом Української Асоціації Власників Зброї (УАВЗ).

Нагадаємо, 1 лютого 2019 року Центральна виборча комісія зареєструвала Дерев’янка кандидатом на пост президента України від партії "ВОЛЯ" на чергових виборах 31 березня 2019 року.

Серед ключових пунктів президентської програми Дерев’янка: мораторій на перевірки бізнесу до проведення ліберальної податкової реформи, розмитнення авто за 10%, право на захист за допомогою вогнепальної зброї, 50% жінок - у владу, орієнтація на цифрову економіку та IT-сектор, переведення всіх державних реєстрів на систему блокчейн, повернення заробітчан, безкоштовний Інтернет по всій Україні, збереження довкілля та захист тварин.

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