Дерев'янко виступає за легалізацію медичної марихуани

Дерев'янко підкреслив, що для багатьох легалізація медичної марихуани - це життєва необхідність

Кандидат в президенты Украины от партии "Воля", народный депутат Юрий Деревянко выступает за легализацию медицинской марихуаны. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Для многих людей легализация медицинской марихуаны - это не прихоть, а жизненная необходимость. Эти люди страдают от болезней, симптомы которых можно смягчать, или вообще лечить", - сказал Деревянко.

Он подчеркнул, что десятки развитых стран Европы и мира уже легализовали медицинское использование марихуаны, ведь многочисленные научные исследования доказали, что медицинская марихуана не вызывает привыкания, улучшает внимание, снимает болевые симптомы и тому подобное.

"Слушайте, я не употребляю марихуану, я даже ни разу ее не пробовал. Но почему наши старые советские предрассудки имеют право заставлять людей страдать? Я хотел бы, чтобы украинцы имели возможность лечиться в Украине по стандартам ведущих стран мира?", - возмутился политик.

Деревянко добавил, что не считает, что такие страны, как США, Канада, Нидерланды или Израиль, которые уже легализовали марихуану в медицинских целях, заботятся о безопасности своих граждан меньше, чем украинские чиновники.

"Единственное разумное объяснение, почему мы до сих пор не легализовали использование этого растения в медицинской отрасли - это угроза черного рынка по продаже каннабиса, с которого зарабатывают миллиарды правоохранителей в партнерстве с криминалитетом", - убежден Деревянко.

Он подчеркнул, что в Украине необходимо легализовать те виды экономической деятельности, которые давно выведены в легальный сектор в Европе и США, а в Украине - специально загнаны в тень и регулируются нормами и стандартами исключительно криминального мира. Средства от легализации рынка марихуаны, криптовалюта, казино и оружия будут поступать в государственный бюджет Украины, а не в карманы коррупционеров и бандитов, заявил политик.

Как известно, 30 января на сайте Верховной рады появилась петиция узаконивания использования марихуаны. Ее автор обращается с требованием внести изменения в законодательство - разрешить использование каннабиса для лечения.