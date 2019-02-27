Дерев'янко запропонував Зеленському обговорити зміну системи в Україні

Дерев'янко запропонував зустрітися Зеленському

Кандидат в президенты Украины от партии "Воля", народный депутат Юрий Деревянко обратился к Владимиру Зеленского с предложением встретиться и обсудить необходимое изменение системы в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Деревянко.

"Мы здесь выступаем за то, чтобы была 10% растаможка. Но когда я ехал в Полтаву, прочитал твою программу, Володя, вижу, что мы нормальные пацаны и топим за одно и то же практически. Этих всех мудаков надо гнать прочь", - обратился Деревянко к Зеленскому во время автопробега за доступные автомобили в Полтаве.

"Слушай, давай встретимся, поговорим. С меня пицца!", - добавил Деревянко.

Ранее СМИ пришли к выводу о том, что предвыборная программа Зеленского является почти точной копией программы Деревянко. По данным пресс-службы, Деревянко выложил свою программу в открытый доступ еще до того, как Зеленский заявил о намерении баллотироваться в президенты.