Дерев'янко запропонував Зеленському обговорити зміну системи в Україні

Фото: Юрій Дерев'янко (прес-служба)

Дерев'янко запропонував зустрітися Зеленському

Кандидат у президенти України від партії "Воля", народний депутат Юрій Дерев'янко звернувся до Володимира Зеленського з пропозицією зустрітися і обговорити необхідну зміну системи в Україні. Про це повідомляє прес-служба Дерев'янка.

"Ми тут виступаємо за те, щоб була 10% розмитнення. Але коли я їхав до Полтави, прочитав твою програму, Володя, бачу, що ми нормальні пацани і топимо за одне і те ж практично. Цих всіх мудаків треба гнати геть", - звернувся він до Зеленського під час автопробігу за доступні автомобілі в Полтаві.

"Слухай, давай зустрінемося, поговоримо. З мене піца!", - додав Дерев'янко.

Раніше ЗМІ дійшли висновку, що передвиборна програма Зеленського є майже точною копією програми Дерев'янка. За даними прес-служби, Дерев'янко виклав свою програму у відкритий доступ ще до того, як Зеленський заявив про намір балотуватися в президенти.