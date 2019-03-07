Дерев'янко пропонує запровадити голосування на виборах через Інтернет або пошту

Фото: Юрій Дерев'янко (прес-служба)

Нардеп зареєстрував в парламенті законопроект №10129

Кандидат в президенти України від партії "ВОЛЯ", народний депутат Юрій Дерев'янко зареєстрував в парламенті законопроект №10129 щодо забезпечення виборчих прав громадян України шляхом запровадження на виборах голосування поштою та інтернет-голосування. Про це повідомила прес-служба політика.

"На парламентських та президентських виборах, котрі відбулися минулого року, не було зафіксовано захмарної явки виборців: на дільниці прийшли менше 60% українців. Аж 15% українців минулого року заявили про те, що не візьмуть участь у виборах через те, що "не матимуть такої можливості", - повідомив він.

На думку нардепа, це відбулось через недосконалі та часозатратні процедури зміни виборчої адреси, черги на дільницях та інші чинники, які значно уcкладнюють процедуру голосування.

"Особливо актуально це для сьогодення, коли декілька мільйонів українців були змушені через відсутність роботи та засобів для виживання їх родин виїхати для працевлаштування за кордон, а декілька мільйонів стали внутрішніми переселенцями через анексію та окупацію частини території нашої держави. Ці громадяни через свою біду, коли держава не спромоглася їх захистити, сьогодні ще й позбавлені права бути почутими на виборах", - обурився політик.

Він наводить приклади зі світової практики – дострокове голосування (Великобританія, США, ФРН, Швеція, Росія, Білорусь); голосування за місцем перебування (Угорщина, США, Росія, Білорусь); голосування поштою (Великобританія, Угорщина, США, Франція); інтернет-голосування (США, Франція).

Законопроект пропонує внести зміни до законів України, якими передбачити, що громадянин України, який має право голосу, може проголосувати на виборах шляхом інтернет-голосування або шляхом голосування поштою, які є додатковими способами голосування.

Для цього громадянин повинен особисто звернутись до органу ведення Державного реєстру виборців із письмовою заявою про голосування поштою або подати електронну заяву відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" за тридцять днів до дня голосування на виборах.

Проектом також передбачається заборонити голосування поштою або шляхом інтернет-голосування з території держави-агресора Російської Федерації.

Нардеп переконаний, що на практиці електронне голосування можна проводити дистанційно, використовуючи особистий ґаджет при наявності електронного цифрового підпису.

Крім того, утримувати виборчі дільниці, друкувати бюлетені та підраховувати "вручну" голоси стане непотрібним. Інвестувати доведеться у створення та пізніші оновлення програмного забезпечення. Така стратегія дозволить зробити онлайн-вибори дешевшими, ніж звичайні паперові.

Дерев’янко переконаний, що прийняття даного законопроекту сприятиме забезпеченню реалізації гарантованих Конституцією виборчих прав громадян України.