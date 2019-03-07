ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дерев'янко пропонує запровадити голосування на виборах через Інтернет або пошту

Новини » Вибори 2019    07.03.2019 - 15:54
Дерев'янко пропонує запровадити голосування на виборах через Інтернет або пошту
Фото: Юрій Дерев'янко (прес-служба)

Нардеп зареєстрував в парламенті законопроект №10129

Кандидат в президенти України від партії "ВОЛЯ", народний депутат Юрій Дерев'янко зареєстрував в парламенті законопроект №10129 щодо забезпечення виборчих прав громадян України шляхом запровадження на виборах голосування поштою та інтернет-голосування. Про це повідомила прес-служба політика.

"На парламентських та президентських виборах, котрі відбулися минулого року, не було зафіксовано захмарної явки виборців: на дільниці прийшли менше 60% українців. Аж 15% українців минулого року заявили про те, що не візьмуть участь у виборах через те, що "не матимуть такої можливості", - повідомив він. 

На думку нардепа, це відбулось через недосконалі та часозатратні процедури зміни виборчої адреси, черги на дільницях та інші чинники, які значно уcкладнюють процедуру голосування.

"Особливо актуально це для сьогодення, коли декілька мільйонів українців були змушені через відсутність роботи та засобів для виживання їх родин виїхати для працевлаштування за кордон, а декілька мільйонів стали внутрішніми переселенцями через анексію та окупацію частини території нашої держави. Ці громадяни через свою біду, коли держава не спромоглася їх захистити, сьогодні ще й позбавлені права бути почутими на виборах", - обурився політик.

Він наводить приклади зі світової практики – дострокове голосування (Великобританія, США, ФРН, Швеція, Росія, Білорусь); голосування за місцем перебування (Угорщина, США, Росія, Білорусь); голосування поштою (Великобританія, Угорщина, США, Франція); інтернет-голосування (США, Франція). 

Законопроект пропонує внести зміни до законів України, якими передбачити, що громадянин України, який має право голосу, може проголосувати на виборах шляхом інтернет-голосування або шляхом голосування поштою, які є додатковими способами голосування. 

Для цього громадянин повинен особисто звернутись до органу ведення Державного реєстру виборців із письмовою заявою про голосування поштою або подати електронну заяву відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" за тридцять днів до дня голосування на виборах. 

Проектом також передбачається заборонити голосування поштою або шляхом інтернет-голосування з території держави-агресора Російської Федерації.

Нардеп переконаний, що на практиці електронне голосування можна проводити дистанційно, використовуючи особистий ґаджет при наявності електронного цифрового підпису. 

Крім того, утримувати виборчі дільниці, друкувати бюлетені та підраховувати "вручну" голоси стане непотрібним. Інвестувати доведеться у створення та пізніші оновлення програмного забезпечення. Така стратегія дозволить зробити онлайн-вибори дешевшими, ніж звичайні паперові.

Дерев’янко переконаний, що прийняття даного законопроекту сприятиме забезпеченню реалізації гарантованих Конституцією виборчих прав громадян України.

МінТОТ назвало наслідки санкцій проти спостерігачів на "виборах" в Криму Луценко назвав замовника підкупу кандидата в президенти
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Юрій Дерев'янкоВоляголосованиевыборы
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся