Дерев'янко в Харкові підтримав автопробіг за доступні авто

Кандидат у президенти від партії "Воля", народний депутат Юрій Дерев'янко взяв участь в автопробігу за розмитнення 10% від вартості автомобіля, який відбувся в Харкові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби політика.

В акції взяли участь понад 50 машин, колона учасників розтягнулася на кілька кілометрів.

Активісти стверджують, що підтримують людей, які ще не встигли розмитнити свої машини і не в змозі це зробити з "драконівськими" тарифами, які встановила влада.

Дерев'янко підкреслив, що мова йде не тільки про автомобілі на європейській реєстрації, а про всі автомобілі, адже кожен українець повинен отримати можливість придбати авто, або поміняти старий автомобіль на новий.

"Наша воля - 10% розмитнення. Це єдині, однакові умови для всіх громадян України. Ми на порозі великих змін у країні. А це означає, що чим більше громадян України має чітку єдину позицію, тим більше політики на всіх нас будуть звертати увагу", - наголосив Дерев'янко.

Напередодні виборів Дерев'янко закликав людей голосувати не за так званих "прохідних" кандидатів, яких нав'язують українцям, а за власні цінності, ідеї, переконання та погляди.

Також він вважає, що люди повинні звернутися до міськради і облради і отримати підтримку у вигляді рішення з цього важливого питання.

Під час заходу Дерев'янко підкреслив, що закони про розмитнення, які були прийняті в минулому році, не вирішили проблему авто на європейський реєстрації, а тільки ще більше посилили її.

Дерев'янко нагадав, що разом з автомобілістами розробив два законопроекти № 9518 і 9519, які впроваджують єдине правило для всіх українців - 10% від вартості розмитнення автомобіля плюс оплата пенсійного фонду при перереєстрації і все.

"Це означає, що в державний бюджет за нашими законами протягом одного року надійде 23 мільярди гривень, з них 14,2 млрд гривень від розмитнення та більше 8 млрд грн - це ПДВ і акциз з палива, яке ці автомобілі споживають за один рік", - зауважив Дерев'янко.

За словами політика, автомобіль - це не розкіш, а засіб бути економічно активними, заробляти гроші на себе і свої сім'ї для кожного жителя України.

Дерев'янко додав, що якщо громадян України змусять позбутися від своїх машин, місцеві бюджети недоотримають значні кошти.

Нагадаємо, 31 січня Дерев'янко зареєстрував у парламенті законопроекти №9518 і №9519 про спрощення оподаткування транспортних засобів та встановлення ставки оподаткування 10% від вартості автомобіля. Відповідні зміни депутат пропонує внести до Податкового та Митного кодексів України.

Співавторами законопроектів стали понад 80 представників ініціативних груп з більшості регіонів України.

Раніше автопробіги за доступні авто за участю Дерев'янко відбулися у Полтаві, Кременчуці, Вінниці, Одесі, Чернігові та Львові.