Дерев’янко на автопробігу в Чернівцях озвучив вимогу про 10% за розмитнення

Фото: Юрій Дерев’янко (прес-служба)

У Чернівцях відбувся автопробіг на підтримку законопроектів №9518 та №9519

Кандидат в президенти України від партії "Воля", народний депутат Юрій Дерев’янко взяв участь у автопробігу "За доступне розмитнення ЄвроАвто 10% для всіх", який відбувся у Чернівцях на підтримку законопроектів №9518 та №9519, за участі понад 500 автомобілістів та активістів партії "Воля". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політика.

Зокрема, Дерев’янко підкреслив, що законопроекти №9518 та №9519, які він зареєстрував в парламенті, спрямовані на спрощення оподаткування автомобілів та встановлюють ставку 10% за розмитнення від вартості авто.

"Це правильно для держави, для пенсіонерів, для кожного українця. Це 23 мільярди гривень від бюджет тільки за перший рік, коли ці закони почнуть діяти", - підкреслив політик.

Він додав, що це зовсім інше, ніж пропонують власники системи, які називаються олігархами.

"Вони хочуть, щоб кожен українець їздив на російському або на китайському автомобілі, але поклав 300-500 баксів їм в кишеню. Їхній грабіжницький закон, в кращому випадку, дасть в бюджет 10-11 млрд. гривень в плюс, але одночасно 8 мільярдів в мінус (це ПДВ і акциз від палива, які мали б спалювати близько 900 тисяч автомобілів, які не будуть розмитнені по їхньому закону", - заявив Дерев’янко.

Він пояснив, що влада хоче здирницьким чином зібрати з людей 10-11 млрд грн. зараз, але потім від 800 тисяч до мільйона автомобілів просто не будуть їздити.

Натомість ухвалення законів про 10% від вартості автомобіля дасть позитивний ефект, як для людей, так і для бюджету країни.

"10% за розмитнення, плюс 3% в пенсійний фонд, коли ви ставите на реєстрацію. Це 14 млрд гривень в бюджет одразу і ще додатково майже 9 мільярдів - суми які надходять за рік експлуатації мільйона автомобілів. Мільйон українців з колесами мають можливість працювати, заробляти на своє життя, на сім’ї, мають можливість вести малий і середній бізнес – місцеві бюджети отримують податки, робочі місця і це є абсолютний плюс", - пояснив кандидат.

Дерев’янко підкреслив, що влада 4 роки не чує автомобілістів, так само як не чує і всіх українців, які хочуть жити в безпечній, розвинутій країні, а не виїжджати за кордон.

"Нас почують тоді, коли ми почнемо діяти, коли ми підемо і знесемо всю цю банду, всю цю систему через голосування, через наш вибір, коли зможемо отримати інструмент, який називається влада, щоб знищити цю систему, яка нас тримає в якості рабів. Наш закон - це 10 % для розмитнення. Це наша воля", - закликав Дерев’янко.

"Вони думають, що ми не будемо в другому турі, а я вам кажу: ми будемо в другому турі, якщо ми разом все це зробимо", - підсумував політик.

Як відомо, 31 січня Дерев’янко зареєстрував в парламенті законопроекти №9518 та №9519 щодо спрощення оподаткування транспортних засобів та встановлення ставки оподаткування 10% від вартості автомобіля. Відповідні зміни депутат пропонує внести в Податковий та Митний кодекси України, повідомила прес-служба нардепа.

Співавторами законопроектів стали понад 80 представників ініціативних груп з більшості регіонів України.