Дерево в цифре. Каким был 2024 год в лесной отрасли

Конец эпохи "лысых Карпат". Годовщина работы новых цифровых инструментов контроля за оборотом древесины - е-лесорубного билета и е-сертификата о происхождении древесины. Военные рубки и лесные дороги. Международная помощь на дальнейшую диджитализацию. Начало работы над платформой GPS-трекинга для лесовозов, электронного учета древесины второй генерации и системы для декларирования операций с древесиной.

Все это - о 2024 году в лесной отрасли. Который был насыщенным на важные события и приблизил нас к лучшей в мире системе прослеживаемости движения древесины. И это не преувеличение!

Начну с чувствительной темы - "лысые Карпаты". Едва ли не каждый украинец убежден: лесоводы массово вырубают деревья в горах, и скоро там не останется ни одной ели.

На самом деле истоки проблемы следует искать еще в прошлых веках.

Первый раз - когда территория Карпат была частью Австро-Венгерской империи. Именно тогда коренные пихтово-буковые древостои были срублены, а на их месте созданы чистые древостои из быстрорастущей и высокопроизводительной ели (смереки).

Во второй раз Карпатские леса серьезно пострадали в середине XX столетия, когда страна восстанавливалась после Второй Мировой войны. Именно тогда произошла массовая рубка карпатских лесов.

Древесина использовалась для строительства и отопления. Хозяйствование велось старыми советскими методами. Много срубили - много создали новых насаждений. Но создавали новые леса "плантационными" методами.

Так на замену биологически устойчивым природным древостоям Карпат пришли искусственные насаждения. Именно эти искусственные насаждения сегодня достигают возраста спелости. И, чтобы не повторять ошибки середины ХХ века, мы вводим новые методы хозяйствования.

Положить конец старым методам призвано постановление КМУ №454, принятое весной 2024 года. Оно запрещает проводить в Карпатском регионе сплошные рубки главного пользования. Если говорить очень упрощенно, это именно то, что неспециалисты называют "массовыми вырубками".

Есть одно "но": сплошные рубки главного пользования в Карпатах прекратятся только через 3 года. Это время нам нужно, чтобы научить работников новым методам хозяйствования. А именно - так называемому приближенному к природе лесоводству, основой которого являются рубки переформирования. Эти рубки позволяют сформировать разновозрастные, смешанные, высокопроизводительные древостои, которые будут максимально соответствовать коренным, устойчивым к климатическим изменениям лесам.

В 2025 году мы обязательно будем подробно коммуницировать карпатскую тему, поскольку это своеобразная революция в масштабах отдельно взятого региона. Только одна цифра: хозяйствование на принципах приближенного к природе лесоводства позволит увеличить прирост древесины на 1 гектаре с нынешних (усредненно) 4 кубометров до 12.

Также постановление №454 урегулировало правовой статус военных рубок. Это важно, поскольку такие рубки должны проводиться как можно быстрее и напрямую влияют на обороноспособность страны.

Еще одно важное постановление КМУ - №1239, которым мы упорядочили типологизацию рубок. В частности, документ дает правовую базу для строительства лесных дорог, которое до того было не урегулированным в части выписки электронных лесорубных билетов.

Диджитализация. В конце 2024-го исполнился год с момента введения важных для отрасли цифровых инструментов: электронного лесорубного билета и электронного сертификата о происхождении древесины. Это - главные разрешительные документы лесной отрасли. Они крайне важны как для контроля за движением древесины в Украине, так и для синхронизации с правилами Евросоюза и подготовки к введению в действие европейских регламентов EUDR.

Могу четко сказать, что Украина является одной из наиболее подготовленных стран к этому регламенту, который будет введен через год. Системы действуют и четко выполняют возложенные на них задачи.

Кроме уменьшения бумажного документооборота, есть еще один важный эффект: теперь мы видим всех без исключения лесопользователей в нашей цифровой базе. Тогда как бумажные лесорубные билеты лесопользователи нередко выдавали... сами себе! Конечно, не попадая ни в какие базы данных.

Международное партнерство. В 2024 году мы получили финансирование в размере $5 млн на разработку новой системы электронного учета древесины второй генерации и системы декларирования операций с древесиной всеми участниками рынка. Кроме того, за средства международных партнеров мы разрабатываем систему декларирования операций с древесиной и систему GPS-трекинга лесовозов.

GPS-трекинг охватит всю Украину и позволит получать данные о движении лесовозов в режиме реального времени. Это не просто точки на карте, а полная информация о каждой машине: куда она едет, имеет ли право ехать именно туда, создана ли товарно-транспортная накладная и тому подобное. Фактически это похоже на радар авиадиспетчера. Интересная деталь: мы сможем увидеть даже степень загруженности лесовоза благодаря датчику давления в его шинах.

Это чрезвычайно масштабные и мощные проекты. Для их внедрения понадобится много сил и времени. Но я твердо убежден: когда они заработают вместе с уже существующими звеньями, мы получим наиболее прочную цепь прослеживаемости древесины, которая вообще существует в мире.