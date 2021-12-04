Дербі Німеччини, перші біатлонні естафети і фінал Кубка Девіса: головні події спорту вихідних

На цих вихідних в біатлонному сезоні вперше стартують естафети, в Німеччині відбудеться головне футбольне Дербі, а в чоловічому тенісі визначиться володар Кубка Девіса. Також відбудеться передостанній тур перед відходом на зимові канікули в українській Прем'єр-лізі.
Детальний розклад головних подій спорту вихідних - в матеріалі РБК-Україна.
14:00. Біатлон. Кубок світу, 2 етап. Гонка переслідування, жінки (UA: Перший)
14:00. Футбол. УПЛ. Верес-Динамо (Футбол 2)
14:00. Баскетбол. Українська Суперліга. Київ-Баскет - Будівельник (Xsport)
14:30. Футбол. АПЛ. Вест Хем-Челсі (Setanta+)
15:00. Футбол. Ла Ліга. Севілья-Вільярреал (MEGOGO Футбол Другий)
16:00. Біатлон. Кубок світу, 2 етап. Естафета, чоловіки (UA: Перший)
16:00. Футбол. Серія А. Мілан-Салернітана (MEGOGO Футбол Перший)
17:00. Футбол. УПЛ. Рух-Ворскла (Футбол 2)
17:00. Футбол. АПЛ. Вулверхемптон-Ліверпуль (Setanta+)
17:15. Футбол. Ла Ліга. Барселона-Бетіс (MEGOGO Футбол Другий)
19:00. Формула 1. Кваліфікація Гран-прі Саудівської Аравії (Setanta)
19:00. Футбол. Серія А. Рома-Інтер (MEGOGO Футбол Перший)
19:30. Футбол. УПЛ. Металіст - 1925-Колос (Футбол 2)
19:30. Футбол. Ла Ліга. Атлетико - Мальорка (Megogo Футбол Другий)
19:30. Футбол. Бундесліга. Боруссія Д-Баварія (Setanta+)
21:45. Футбол. Серія А. Наполі-Аталанта (MEGOGO Футбол Перший)
22:00. Футбол. Ла Ліга. Реал Сосьєдад-Реал Мадрид (MEGOGO Футбол Другий)
22:00. Футбол. Французька Ліга 1. Ланс-ПСЖ (MEGOGO Футбол третій)
13:30. Біатлон. Кубок світу, 2 етап. Естафета, жінки (UA: Перший)
13:30. Футбол. Серія А. Болонья-Фіорентина (MEGOGO Футбол Перший)
15:00. Футбол. Ла Ліга. Райо Вальєкано-Еспаньйол (MEGOGO Футбол Другий)
16:00. Футбол. Серія А. Спеція-Сассуоло (MEGOGO Футбол Перший)
16:15. Біатлон. Кубок світу, 2 етап. Гонка переслідування, чоловіки (UA: Перший)
17:00. Футбол. УПЛ. Олександрія-Минай (Футбол 1)
17:00. Теніс. Кубок Девіса. Фінал (Sport 1)
17:15. Футбол. Ла Ліга. Ельче-Кадіс (MEGOGO Футбол Другий)
18:30. Футбол. АПЛ. Астон Вілла-Лестер (Setanta)
19:00. Футбол. Серія А. Сампдорія-Лаціо (MEGOGO Футбол Перший)
19:30. Футбол. УПЛ. Десна-Маріуполь (Футбол 1)
19:30. Формула 1. Гран-прі Саудівської Аравії (Setanta+)
19:30. Футбол. Ла Ліга. Леванте-Осасуна (MEGOGO Футбол Другий)
21:45. Футбол. Серія А. Ювентус-Дженоа (MEGOGO Футбол Перший)
22:00. Футбол. Ла Ліга. Сельта-Валенсія (MEGOGO Футбол Другий)