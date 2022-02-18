Депутати Закарпатської облради підтримали голову ОДА після скандального висловлювання

Депутати Закарпатської обласної ради прокоментували висловлювання голови Закарпатської ОДА на сесії обласної ради про те, що в Росії "проживають наші брати".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні заяви фракцій.

Так, на сторінці обласної організації ВО "Батьківщина" співголова фракції цієї політичної сили Василь Крулько зазначив, що зараз "не час займатися маніпуляціями й виривати з контексту фрази, які розхитують ситуацію в області".

Фракція "За майбутнє" вважає, що таким чином відбувається спроба дестабілізації ситуації в області.

"Ми спостерігаємо замовну та цілеспрямовану інформаційну атаку на керівника сил ТРО області, голову Закарпатської ОДА Віктора Микиту, який під час засідання сесії обласної ради підтримав 10-ти мільйонну українську громаду, яка проживає сьогодні на території РФ назвавши їх братами. Будь-які провокації, у тому числі ті, які направлені на дискредитацію органів державної влади, у час загрози нападу ворога - є неприпустимі", - йдеться в заяві фракції у Facebook.

Фракція "КМКС" також вважає, що на голову Закарпатської ОДА іде інформаційна атака. Відповідна зава опублікована на сайті партії.

"В мережі та засобах масової інформації ширяться замовні, провокативні та маніпулятивні тези спрямовані на дискредитацію голови Закарпатської ОДА Віктора Микиту. Стосуються вони слів голови облдержадміністрації, який під час засідання сесії обласної ради багатомільйонну українську громаду, яка проживає сьогодні на території РФ, назвав братами. Хтось заради власних політичних цілей намагається дестабілізувати обстановку у мирному Закарпатті. Фракція "КМКС" в Закарпатській обласній раді засуджує такі дії", - йдеться на сайті партії.

Фракція "Рідне Закарпаття" в обласній раді також відреагувала на скандал.

"Віктор Микита - корінний закарпатець, учасник АТО на сході України, а нині керівник Закарпатської ОДА, який завжди мав виключно українську патріотичну позицію. Сьогодні слова "...і там проживають наші брати", сказані під час промови щодо складної політичної ситуації на фоні потенційної загрози з боку РФ, двояко трактують у ЗМІ. Підстав для таких дій може бути безліч - від свідомих маніпуляцій до політичних мотивів окремо зацікавлених осіб", - йдеться у Facebook.

Інші фракції обласної ради наразі свою позицію публічно не представили.