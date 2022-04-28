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Депутати в РФ закликали вивозити зерно з окупованих районів Херсонської області

Зерно (Фото: ambarexport.ua)
Автор: Константин Широкун

Депутати Законодавчих зборів Красноярського краю РФ вирішують продовольче питання регіону шляхом незаконних поставок сільськогосподарської продукції з окупованих територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Законодавчих зборів Красноярського краю РФ.

"Депутати на засіданні майже одноголосно підтримали рішення про ввезення зерна з Херсонської області, яку частково взяли під контроль ЗС РФ. Через те, що в краї функціонує тільки одне підприємство з виробництва огірків, а нестача інших овочів і зернових культур в результаті введення іноземних санкцій відчувається гостро, експропріація надлишків торішнього і нинішнього врожаю фермерів Херсонського регіону стане одним з інструментів надання допомоги малим формам господарювання, споживчим кооперативам", - говорилося в прес-релізі на сайті Законодавчих зборів.

Голова місцевого російського комітету Владислав Зирянов заявив, що такий досвід зможуть успішно впровадити надалі колеги з інших регіонів РФ. Варто відзначити, що через кілька годин після публікації Прес-реліз про експропріацію зерна з території України з офіційного сайту був видалений.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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