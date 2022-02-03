Депутати просять НАБУ розслідувати причетність керівництва держави до імпорту струму з Білорусі

"Є всі підстави вважати, що уряд, фракція "Слуга народу" та Офіс президента могли штучно створити енергетичну кризу в Україні і спровокувати дефіцит вугілля на державних ТЕС, щоб створити прикриття для корупційної схеми з імпортом білоруської електроенергії. МФО "За демократичну Білорусь" публічно звертається до НАБУ для перевірки фактів можливої причетності керівництва держави до компанії Vector Energy Innovation", - заявив Гончаренко.

Нардепи також ініціювали виклик до парламенту прем’єр-міністра Дениса Шмигаля для надання пояснень щодо причетності вищого політичного керівництва держави в схемах імпорту електричної енергії з Білорусі.

"Прямі збитки держави від закупівлі електроенергії з Білорусі за листопад-січень склали приблизно 3,13 млрд грн. Ці кошти пішли, не просто на фінансування антидемократичного режиму Білорусі, але й на укріплення влади Лукашенка, який прямо зараз погрожує нам війною та створює загрозу для нашої держави", - наголосили в МФО.

Гончаренко повідомив, що депутати просять Міністерство енергетики та НКРЕКП ввести повну заборону імпорту електричної енергії з Росії і Білорусі до моменту інтеграції України до єдиної енергосистеми країн ЄС.