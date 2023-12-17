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Депутату-подрывнику из Закарпатья избрали меру пресечения

Фото: депутату-подрывнику избрали меру пресечения (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Депутату Сергею Батрину, взорвавшему гранаты в здании Керецковского сельского совета избрали меру пресечения.

По данным суда, сегодня 17 декабря, Батрина в соответствии с постановлением следственного судьи Ужгородского горрайонного суда, была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В судебном заседании сторона обвинения отметила, что один из потерпевших от полученных повреждений умер, и ходатайствовала об избрании в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Сторона защиты и подозреваемый, по данным суда, против удовлетворения ходатайства прокурора не возражали.

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье

Напомним, вчера в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал три гранаты прямо во время заседания сессии. В результате взрывов пострадали 23 человека, включая подозреваемого.

Среди пострадавших 16 мужчин и 7 женщин от 28 до 68 лет. Они получили ранения разной тяжести, у большинства диагностировали осколочные ранения.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявлял, что депутат заранее готовился к теракту. Правоохранители обнаружили соответствующие доказательства.

Детальнее о ситуации можно узнать в материале РБК-Украина.

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Закарпатская область