Депутату Київради оголосили другу підозру у справі про присвоєння землі

Сергія Кримчака підозрюють у заволодінні шістьма земельними ділянками та незаконному збагаченні на 19,5 млн гривень

Правоохранители 25 февраля сообщили о подозрении депутату Киеврады, бывшему секретарю земельной комиссии Сергею Крымчаку в завладении шестью земельными участками и незаконном обогащении на 19,5 млн гривен. Ою этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

В пресс-релизе не указано имя подозреваемого, однако, исходя из ранее опубликованных данных САП и НАБУ по делу, можно сделать вывод, что речь идет о депутате Киеврады Сергее Крымчаке.

Отмечается, что действия должностного лица квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.3 и ч.4 ст. 358 и ч.1 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины. Также о подозрении сообщено его сообщнику (по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191)

По данным следствия, депутат Киеврады, занимая должность секретаря комиссии по вопросам земельных отношений, и имея доступ к информации о наличии в столице свободной земли, на протяжении 2008-2014 годов организовал схему завладения шестью земельными участками. Общая стоимость этих земель составляет более 2,5 млн гривен. Установлено, что к реализации коррупционной схемы чиновник привлек своего родственника. В частности, тот по поручению депутата искал лиц, на которых можно приватизировать земельные участки в Голосеевском районе города Киев, находящихся в коммунальной собственности.

Кроме того, чиновник собственным письмом инициировал включение вопроса о выделении им земли в повестку дня комиссии. Впоследствии, на сессии Киеврады, инициатор вместе с другими депутатами голосовал за принятие соответствующего решения.

В результате действий злоумышленников шесть земельных участков общей площадью 0,47 га было выделено заранее определенным лицам, которые об этом даже не догадывались. В дальнейшем детективы установили, что вступление земли в собственность оформлялось по поддельным документам.

Ранее, в сентябре 2017 года, чиновника уличили в завладении тремя участками в столице общей площадью 0,26 га. Восемь месяцев спустя детективы Национального бюро завершили расследование, а прокуроры САП направили обвинительный акт в суд. Сейчас дело слушается в Шевченковском районном суде Киева.

Кроме того, он в 2015-2016 годах приобрел в собственность и передал активы на общую сумму 19,5 млн гривен, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами. Часть этой суммы была потрачена на приобретение внедорожника класса "люкс", которым пользуется депутат, остальные средства были инвестированы в корпоративные права и недвижимость.

Напомним, ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о завершении досудебного расследования депутату городского совета Сергею Крымчаку по преступной схеме по завладению тремя земельными участками в столице. Брата депутата - Антона - НАБУ подозревает в преступлениях, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 209. По мнению сыщиков, он выполнял роль пособника в реализации схемы.

Ранее Соломенский районный суд Киева арестовал три компании депутата Киевского городского совета и автомобиль Mercedes-Benz ML 350 2012 года выпуска.