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Депутаты призвали профильные комитеты помочь строительству ВЭС в Украине

Фото: депутаты призвали профильные комитеты помочь строительству ВЭС в Украине (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Межфракционное депутатское объединение "Чистая энергия – здоровая окружающая среда" обратилось в комитеты Верховной Рады по энергетике, финансам, налоговой и таможенной политике с призывом поддержать законопроект №11455, предусматривающий предоставление налоговых стимулов для развития ветроэнергетики в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление объединения.

Как отмечается в заявлении объединения, недавно Рада приняла законы 3853-IX и 3854-IX, которыми временно освободила от пошлины и НДС импорт энергооборудования для ремонта, восстановления и строительства объектов электроэнергетики. Однако в этих законах не учтены потребности ветроэнергетики.

"Поэтому зарегистрирован ПЗУ №11455. Он предлагает временно освободить от уплаты пошлины импорт ветроэнергетических электрогенераторных установок по коду 8502 31 00 00 согласно УКТ ВЭД", - сообщают в МДО.

Депутаты отмечают, что принять соответствующий законопроект необходимо потому, что развитие ветровой энергетики в Украине позволит снизить зависимость от традиционных источников энергии и сделает энергосистему менее уязвимой.

Кроме того, ветровая генерация снизит затраты на импорт электроэнергии из ЕС, а также построение ветроэлектростанций соответствует стратегии Украины по развитию децентрализованной энергосистемы из ВИЭ.

"Мы призываем комитеты поддержать проект закона №11455 ради безопасности и развития украинской энергосистемы", – говорится в заявлении депутатского объединения.

Напомним, инвесторы в возобновляемую энергетику призвали первого вице-премьер-министра, министершу по вопросам экономики Украины Юлию Свириденко поддержать Законопроект №11455

Как сообщалось ранее, Украинская ветроэнергетическая ассоциация заявляла о том, что Рада не предоставила налоговые стимулы инвесторам для строительства новых ветроэлектростанций в Украине, из-за чего проблема отключений электроэнергии может усугубиться.

По мнению инвесторов, отсутствие поддержки проектов ветроэнергетики чревато прямыми негативными последствиями для уменьшения дефицита мощности в энергосистеме и сокращения времени отключений в перспективе ближайших лет.

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Электроэнергия