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Депутаты должны учесть, что 80% украинцев за достройку Хмельницкой АЭС

Фото: депутаты должны учесть, что 80% украинцев за достройку Хмельницкой АЭС (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Депутаты Верховной Рады, которые на днях будут решать судьбу достройки энергоблоков на Хмельницкой АЭС, должны учесть не только политическую ответственность, но и общественную поддержку этого проекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий политолога Алексея Буряченко.

Он отметил, что 80% украинцев поддерживают развитие атомной энергетики, и большинство из них - это молодежь. В случае провала голосования, по словам эксперта, политики понесут ответственность уже на ближайших выборах.

"Это вопрос национальной безопасности и экономической стабильности. Без достройки атомных энергоблоков Украине придется тратить до 140 миллиардов гривен ежемесячно на импорт электроэнергии, - пояснил Буряченко, - Атомная энергетика является ключевой для энергетической независимости страны, особенно после того, как оккупанты захватили Запорожскую АЭС".

Эксперт отмечает, что тепловая генерация почти уничтожена, а альтернативная энергетика пока не способна заменить атомную. К тому же, достройка двух блоков, один из которых готов на 80%, значительно дешевле и быстрее, чем строительство новых объектов с нуля.

"Если депутаты откажутся поддержать этот проект, им придется объяснять избирателям, почему они не усилили энергетическую независимость Украины. И этот вопрос станет ключевым на следующих выборах", - подытожил политолог.

Напомним, на этой неделе Верховная Рада должна голосовать за законопроект о достройке 3 и 4 блоков Хмельницкой АЭС.

 

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Хмельницкая АЭСЭлектроэнергия