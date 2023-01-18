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Депутаты Европарламента призвали Германию передать Leopard Украине

Новина українською →
Страсбург, Среда 18 января 2023 17:19
Депутаты Европарламента призвали Германию передать Leopard Украине Фото: депутаты Европарламента призвали Германию передать Leopard Украине (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Депутаты Европарламента обратились к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом поставить Украине танки Leopard 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Как отмечают в ведомстве, призыв передать Украине Leopard "без дальнейших задержек" содержится в ежегодном отчете за 2022 год о реализации общей политики безопасности и обороны, который был утвержден вчера, 17 января.

Также евродепутаты призвали к немедленному развертыванию в Украине современного вооружения и систем противовоздушной обороны.

"Украина защищает свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ и срочно нуждается в военной помощи и тяжелом вооружении для победы в войне", - сказано в отчете.

Отметим, что Германия пока не приняла решение о передаче Украине танков, а также не разрешала их поставки в нашу страну из других государств.

Напомним, ранее министр обороны Британии Бен Уоллес призвал Германию разрешить передачу Leopard 2 Украине после того, как Лондон анонсировал новый пакет военной помощи нашей стране.

Более детально о возможных поставках Украине Leopard 2 можете узнать в материале РБК-Украина.

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