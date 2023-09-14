Депутаты Бундестага призвали Шольца передать Украине ракеты Taurus и не только

Накануне следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн, которое состоится 19 сентября, депутаты призвали о необходимости предоставить Украине дальнейшие обязательства в оборонной борьбе с Россией.

"В частности, Украина нуждается в крылатых ракетных комплексах Taurus, которые есть на складах Бундесвера, для того, чтобы целенаправленно ослабить российскую военную логистику", - отмечается в письме.

Стоит добавить, что письмо было написано депутатами Бундестага, а именно:

Марией-Агнес Штрак-Циммерманном ("Свободная демократическая партия");

Антоном Хофрайтером ("Зеленые")

Андреасом Шварцом ("Социал-демократическая партия Германии")

Как пишет издание, представители украинского правительства заверили депутатов в том, что система вооружения будет использоваться исключительно на территории Украины, в связи с чем у них нет причин сомневаться в обещании.

В письме они добавили, что Германия должна продолжать поставки:

средств противовоздушной обороны;

боеприпасов;

больничного оборудования;

защищенных транспортных средств;

особенно боевых танков и боевых машин пехоты.

Также депутаты отметили необходимость обеспечить устойчивость украинских воинов, в связи с чем немецкая промышленность должна быть скоординированной и усовершенствованной.

Taurus для Украины

Стоит объяснить, что Украина уже длительное время призывает Германию передать ракеты Taurus, которые имеют дальность действия более 500 километров и способны запускаться с истребителей.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно давал понять, что Берлин будет действовать только совместно со Штатами по поставкам вооружения. Впрочем, Вашингтон пока воздерживается от отправки своих дальнобойных ATACMS.

Украина уже получила от Великобритании и Франции крылатые ракеты Storm Shadow и Scalp, аналогичные немецким Taurus.