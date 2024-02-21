Депутаты Бундестага потребовали усилить помощь Украине после смерти Навального

Германии необходимо усилить помощь Украине оружием и не только после смерти так называемого российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявили несколько депутатов Бундестага, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

Депутаты Бундестага от правящей коалиции и оппозиционной ХДС/ХСС заявили о необходимости санкций против России и новой помощи Украине из-за смерти Навального.

"Мы призываем к дальнейшим санкциям против российского режима и должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине победить", - заявил депутат от СДПГ Франк Шваббе.

При этом депутат от ХДС Норберт Реттген, который является председателем комитета Бундестага по внешней политике, призвал к тому, чтобы немецкая поддержка Украины оружием и боеприпасами была "усилена сейчас".

Также, по его словам, необходимо разработать механизмы, которые позволят использовать замороженные российские государственные активы для покрытия расходов на оборону Украины.

Смерть Навального

Напомним, 16 февраля управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти "оппозиционера" Алексея Навального. Пропагандисты писали, что у него якобы оторвался тромб во время прогулки.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Навальный был убит российским диктатором Владимиром Путиным, как и тысячи других замученных.

К такой версии склоняется и жена Навального Юлия.

Более детально о смерти Навального можете узнать в материале РБК-Украина.